Ήρθη η βουλευτική ασυλία Μαρκόπουλου μετά από μήνυση Κασσελάκη - «Εξέφρασα μια πολιτική άποψη»

Ήρθη η ασυλία του βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Μαρκόπουλου, ύστερα από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση που είχε υποβάλει εναντίον του ο Στέφανος Κασσελάκης.



Ο πρόεδρος των «Δημοκρατών» υπέβαλε μήνυση στον βουλευτή μετά από δημόσιες δηλώσεις του στην ΕΡΤ τον περασμένο Ιούλιο. Ανάμεσα στα άλλα, τον είχε αποκαλέσει «επιχειρηματία πρόεδρο με γκρίζες ζώνες και περίεργες μπίζνες».



Απευθυνόμενος στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος ανέφερε με νόημα: «Άγιο είχατε…όσιο, με όσα έχουν συμβεί. Παρακολουθούμε την πτώση ενός διάττοντα πολιτικού αστέρα. Δεν θα τον αποκαλέσω πολιτικά απατεώνα. Το έχετε αποκαλέσει εσείς», ανέφερε αρχικά ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, με τον Παύλο Πολάκη να σχολιάζει από τα έδρανα: «πολλές φορές...».



Απαντώντας στην ουσία της μήνυσης του Στέφανου Κασσελάκη, ο βουλευτής κατήγγειλε πως «ο καταδικασμένος σε 30 μήνες φυλάκιση, υπέβαλε μήνυση επειδή μίλησα για επιχειρηματία αρχηγό με γκρίζες μπίζνες. Εξέφρασα μια πολιτική άποψη βάσει της καταδίκης. Θέτω τον εαυτό μου στην κρίση σας», όπως ανέφερε. Σημειωτέον, πως ο Δημήτρης Μαρκόπουλος είχε ζητήσει από την πρώτη στιγμή να αρθεί η ασυλία του για να αντιμετωπίσει τον μηνυτή του στα δικαστήρια.



Σε αυτό το φόντο, η βουλευτική του ασυλία ήρθη με τις θετικές ψήφους των βουλευτών όλων των κομμάτων (234 «ναι» και 12 «όχι»). Δέκα συνάδελφοί του στη ΝΔ πάντως καταψήφισαν το εισαγγελικό αίτημα άρσης ασυλίας, ανάμεσά τους οι Ντόρα Μπακογιάννη, Χάρης Θεοχάρης, Στέλιος Πέτσας και Τάσος Χατζηβασιλείου. «Όχι» είπε και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας.