Ισχυρή έκρηξη στο κέντρο της Ουτρέχτης - Τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Ολλανδίας καθώς ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης Ουτρέχτη το απόγευμα της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, η έκρηξη λίγο πριν τις 3:30 μ.μ. οδήγησε σε μεγάλη πυρκαγιά σε ιστορική συνοικία με παλιές μονοκατοικίες. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες προκειμένου η πυρκαγιά να μην επεκταθεί στα διπλανά κτίρια. Συνολικά τέσσερις εκρήξεις αναφέρθηκαν στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των τοπικών μέσων ενημέρωσης, τουλάχιστον τέσσερα άτομα έχουν τραυματιστεί, όπως αναφέρει η De Telegraaf που επικαλείται εκπρόσωπο της Αστυνομίας. Στο σημείο βρίσκονται τουλάχιστον έξι ασθενοφόρα. Αν και στην αρχή είχε γίνει αναφορά για 10 τραυματίες, ο αριθμός αυτός δεν επιβεβαιώνεται ακόμη.

«Τουλάχιστον ένα κτίριο καταστράφηκε ολοσχερώς» αναφέρουν τοπικά μέσα ενώ το 112Nederland ενημερώνει ότι η στέγη ενός σπιτιού δίπλα στο γκαράζ κάηκε και οι φλόγες εκτοξεύτηκαν αμέσως ψηλά από το κτίριο.

Δεν ήταν άμεσα σαφές πόσοι άνθρωποι τραυματίστηκαν στο περιστατικό. «Μια πυρκαγιά ξέσπασε σε ένα σπίτι στο Βίσχερστεγκ», ανέφερε το γραφείο των περιφερειακών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Αυτόπτες μάρτυρες από την περιοχή κάλεσαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για να αναφέρουν την έκρηξη.