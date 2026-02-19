Ισόβια στον πρώην πρόεδρο της Νότιας Κορέας για τον στρατιωτικό νόμο που επέβαλε

Ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Γιουν Σουκ Γιολ, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου, αφού κρίθηκε ένοχος για εξέγερση σχετικά με την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος το 2024, κατά τη διάρκεια της οποίας επέβαλε στρατιωτικό νόμο.

Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει την επιβολή της θανατικής ποινής, προτού ο πρώην ηγέτης πληροφορηθεί την απόφαση του δικαστηρίου της Σεούλ. Ο Γιουν ήταν ο πρώτος πρόεδρος της Νότιας Κορέας που αντιμετώπισε το ενδεχόμενο επιβολής θανατικής ποινής έπειτα από σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για εξέγερση, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος δήλωσε αθώος, και του επέβαλε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Ο πρώην υπουργός Άμυνας της κυβέρνησής του, Κιμ Γιονγκ Χιούν, ο οποίος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην κινητοποίηση του στρατού, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 30 ετών.

Ο Γιουν υπερασπίστηκε την απόφασή του να επιβάλει στρατιωτικό νόμο, υποστηρίζοντας ότι επιδίωκε να ανακόψει τους φιλελεύθερους, τους οποίους χαρακτήρισε «αποσταθεροποιητικές» δυνάμεις, και ισχυρίστηκε ότι παρεμπόδιζαν τη νομοθετική του ατζέντα.

Είχε, επίσης, δηλώσει ότι θα «εξαλείψει τις φιλοβορειοκορεατικές δυνάμεις» και θα αποτρέψει τη Νότια Κορέα από το να βυθιστεί «στα βάθη της εθνικής καταστροφής».

Το σχετικό διάταγμα προκάλεσε μαζικές διαμαρτυρίες και καταδικάστηκε τόσο από πολιτικούς της αντιπολίτευσης όσο και από τον ηγέτη του συντηρητικού κόμματος του Γιουν, προτού τελικά αρθεί περίπου έξι ώρες αργότερα.

Ο Γιουν παραπέμφθηκε σε δίκη και καθαιρέθηκε επισήμως από το Συνταγματικό Δικαστήριο τον Απρίλιο του 2025. Από τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους τελούσε υπό κράτηση.

Τον περασμένο μήνα καταδικάστηκε επιπλέον σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών για διάφορες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων αντίσταση κατά της σύλληψης και κατασκευή της κήρυξης στρατιωτικού νόμου.

Ο Γιουν αναμένεται να ασκήσει έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης.