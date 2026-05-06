Σάλος στη Νότια Κορέα: Βρέθηκε νεκρός ο δικαστής που είχε αυξήσει την ποινή της πρώην Πρώτης Κυρίας
Νεκρός εντοπίστηκε στη Σεούλ δικαστής που είχε πρόσφατα αυξήσει την ποινή της πρώην Πρώτης Κυρίας της Νότιας Κορέας, με τις αρχές να αποκλείουν, μέχρι στιγμής, εγκληματική ενέργεια.
Νεκρός βρέθηκε ο Νοτιοκορεάτης εφέτης Σιν Τζονγκ-ο, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα είχε υπερδιπλασιάσει την ποινή κάθειρξης της πρώην Πρώτης Κυρίας της χώρας.
Σύμφωνα με αστυνομική πηγή που μίλησε στο Agence France-Presse, ο δικαστής εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του περίπου στη 01:00 τα ξημερώματα μέσα στο Εφετείο της Σεούλ.
Μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο δικαστής ενδέχεται να άφησε επιστολή αυτοκτονίας, ωστόσο η πληροφορία αυτή διαψεύστηκε από την αστυνομία, σύμφωνα με το Japan Times.
Αξιωματούχοι σημειώνουν ότι, μέχρι στιγμής, «τίποτα δεν υποδεικνύει εγκληματική ενέργεια», ενώ η οικογένεια του εκλιπόντος, εμφανώς συντετριμμένη, ζητά σεβασμό στην ιδιωτικότητά της.
Η απόφαση που προκάλεσε σάλο
Ο Σιν Τζονγκ-ο είχε πρόσφατα προεδρεύσει της δίκης στο εφετείο της πρώην Πρώτης Κυρίας Κιμ Κέον Χε, η οποία κατηγορούνταν για χειραγώγηση τιμών μετοχών και διαφθορά.
Το δικαστήριο ανέτρεψε την πρωτόδικη αθωωτική απόφαση, κρίνοντας την κατηγορούμενη ένοχη και αυξάνοντας την ποινή της από 20 μήνες φυλάκισης σε 4 χρόνια κάθειρξης.
Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι η κατηγορούμενη «δεν παραδέχθηκε την ενοχή της και κατέφευγε συνεχώς σε δικαιολογίες».
Η Κιμ Κέον Χε είναι σύζυγος του καθαιρεθέντος προέδρου της χώρας Γιουν Σουκ Γεολ, ο οποίος αποπέμφθηκε μετά την απόπειρα επιβολής στρατιωτικού νόμου στα τέλη του 2024.
Ο Γιουν Σουκ Γεολ έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για κατάχρηση εξουσίας και οργάνωση εξέγερσης και εκτίει την ποινή του, ενώ έχει ασκήσει έφεση.