Σάλος στη Νότια Κορέα: Βρέθηκε νεκρός ο δικαστής που είχε αυξήσει την ποινή της πρώην Πρώτης Κυρίας

Νεκρός βρέθηκε ο Νοτιοκορεάτης εφέτης Σιν Τζονγκ-ο, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα είχε υπερδιπλασιάσει την ποινή κάθειρξης της πρώην Πρώτης Κυρίας της χώρας.

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή που μίλησε στο Agence France-Presse, ο δικαστής εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του περίπου στη 01:00 τα ξημερώματα μέσα στο Εφετείο της Σεούλ.

Μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο δικαστής ενδέχεται να άφησε επιστολή αυτοκτονίας, ωστόσο η πληροφορία αυτή διαψεύστηκε από την αστυνομία, σύμφωνα με το Japan Times.

Αξιωματούχοι σημειώνουν ότι, μέχρι στιγμής, «τίποτα δεν υποδεικνύει εγκληματική ενέργεια», ενώ η οικογένεια του εκλιπόντος, εμφανώς συντετριμμένη, ζητά σεβασμό στην ιδιωτικότητά της.

Η απόφαση που προκάλεσε σάλο

Ο Σιν Τζονγκ-ο είχε πρόσφατα προεδρεύσει της δίκης στο εφετείο της πρώην Πρώτης Κυρίας Κιμ Κέον Χε, η οποία κατηγορούνταν για χειραγώγηση τιμών μετοχών και διαφθορά.

Το δικαστήριο ανέτρεψε την πρωτόδικη αθωωτική απόφαση, κρίνοντας την κατηγορούμενη ένοχη και αυξάνοντας την ποινή της από 20 μήνες φυλάκισης σε 4 χρόνια κάθειρξης.

Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι η κατηγορούμενη «δεν παραδέχθηκε την ενοχή της και κατέφευγε συνεχώς σε δικαιολογίες».

Η Κιμ Κέον Χε είναι σύζυγος του καθαιρεθέντος προέδρου της χώρας Γιουν Σουκ Γεολ, ο οποίος αποπέμφθηκε μετά την απόπειρα επιβολής στρατιωτικού νόμου στα τέλη του 2024.

Ο Γιουν Σουκ Γεολ έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για κατάχρηση εξουσίας και οργάνωση εξέγερσης και εκτίει την ποινή του, ενώ έχει ασκήσει έφεση.