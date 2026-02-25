Ισπανία: Πέθανε ο Αντόνιο Τεχέρο, «ενορχηστρωτής» του αποτυχημένου πραξικοπήματος του 1981

Ο Αντόνιο Τεχέρο Μολίνα, ο αντισυνταγματάρχης της Πολιτοφυλακής που έγινε το πρόσωπο της αποτυχημένης απόπειρας πραξικοπήματος της 23ης Φεβρουαρίου 1981, όταν εισέβαλε στο Κογκρέσο των Αντιπροσώπων φωνάζοντας «Όλοι πάψτε!», με το πιστόλι στο χέρι, πέθανε την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου σε ηλικία 93 ετών.

Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, ο Τεχέρο πέθανε λίγες ώρες αφότου η ισπανική κυβέρνηση αποχαρακτήρισε τα έγγραφα που σχετίζονται την εξέγερση. Η ανακοίνωση του θανάτου του έγινε από τον δικηγόρο της οικογένειας, Λουίς Φελίπε Ουτρέρα Μολίνα, ο οποίος μοιράστηκε μήνυμα από έναν από τους γιους του πρώην αξιωματικού της Πολιτοφυλακής.

«Με βαθιά θλίψη σας ενημερώνω ότι σήμερα, 25 Φεβρουαρίου 2026, ο πατέρας μου, Αντόνιο Τεχέρο Μολίνα, απεβίωσε περιτριγυρισμένος από όλα τα παιδιά του, έχοντας λάβει την τελευταία δέηση και την ευλογία της Αυτού Αγιότητας Λέοντα ΙΔ΄. Ευχαριστώ απεριόριστα τον Θεό για τη ζωή του, αφιερωμένη στον Θεό, την Ισπανία και την οικογένειά του. Ζητώ τις προσευχές σας για την αιώνια ανάπαυσή του. Σας ευχαριστώ».

Ποιος ήταν ο Αντόνιο Τεχέρο

Ο Τεχέρο, ο οποίος είχε αποβληθεί από την Πολιτοφυλακή μετά την καταδίκη του σε 30 χρόνια φυλάκισης ως ένας από τους κύριους υποκινητές της απόπειρας πραξικοπήματος, ζούσε εδώ και χρόνια στην πατρίδα του, τη Μάλαγα, και οι δημόσιες εμφανίσεις του γίνονταν ολοένα και πιο σπάνιες τα τελευταία χρόνια.

Μία από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις του ήταν στις 24 Οκτωβρίου 2019, όταν παρευρέθηκε στην ταφή των λειψάνων του δικτάτορα Φρανθίσκο Φράνκο στο κοιμητήριο Μινγκορούμπιο στη Μαδρίτη, μετά την απομάκρυνσή τους από την Κοιλάδα του Κουελγκαμούρος. Έχοντας γίνει σύμβολο για τα πιο νοσταλγικά στοιχεία της ακροδεξιάς, ο Τεχέρο ήταν ο τελευταίος από τους τρεις κύριους χαρακτήρες που καταδικάστηκαν για το αποτυχημένο πραξικόπημα και ήταν ακόμα ζωντανός, μετά τους θανάτους των στρατηγών Χάιμε Μίλανς ντελ Μπος το 1997 και Αλφόνσο Αρμάδα το 2013.

Η φωτογραφία του Τεχέρο, φορώντας το τρίχρωμο καπέλο του, με το πιστόλι στο χέρι, και φωνάζοντας το περίφημο «Καθίστε κάτω!» από το βήμα του Κογκρέσου, είναι η πιο αναγνωρίσιμη εικόνα της 23ης Φεβρουαρίου 1981.

Ο στρατιωτικός ήταν ένας από τους «εγκεφάλους»αυτού του πραξικοπήματος, εισερχόμενος στην κάτω βουλή του Κοινοβουλίου με διακόσιους Πολιτοφύλακες κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ανάληψης καθηκόντων του Λεοπόλντο Κάλβο-Σοτέλο ως Πρωθυπουργού. Οι πυροβολισμοί που ρίχτηκαν στην οροφή της αίθουσας, η οποία εξακολουθεί να φέρει τα σημάδια των συγκρούσεων, ήταν το προοίμιο ενός επεισοδίου που κράτησε τα μέλη του κοινοβουλίου και ολόκληρη την κυβέρνηση ομήρους για 18 ώρες. Οι διαφωνίες κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών μεταξύ του ίδιου του Τεχέρο και του στρατηγού Αρμάδα σχετικά με τη σύνθεση της κυβέρνησης που επρόκειτο να προκύψει από την απόπειρα πραξικοπήματος επιτάχυναν την αποτυχία της.

Ο Τεχέρο δικάστηκε μαζί με 32 άλλους για την απόπειρα πραξικοπήματος και καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό από το Ανώτατο Δικαστήριο σε 30 χρόνια φυλάκισης για το έγκλημα της στρατιωτικής εξέγερσης και ως ένας από τους τρεις άμεσους και προσωπικούς δράστες των γεγονότων, μαζί με τον Μίλανς ντελ Μπος - ο οποίος ανέπτυξε τανκς στους δρόμους της Βαλένθια - και την Αρμάδα. Ο Τεχέρο εξέτισε την ποινή του σε διάφορες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ζήτησε χάρη μέσω μιας θρησκευτικής αδελφότητας, την οποία το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ του, αλλά η κυβέρνηση την αρνήθηκε. Του χορηγήθηκε καθεστώς ημι-ελευθερίας το 1993 και αποφυλάκιση υπό όρους το 1996. Κατά τη διάρκεια της προφυλάκισής του, ίδρυσε ένα πολιτικό κόμμα, την Ισπανική Αλληλεγγύη, το οποίο συμμετείχε στις γενικές εκλογές του 1982 με το σύνθημα «Μπείτε στο Κοινοβούλιο με τον Τεχέρο!».

Μετά την αποφυλάκισή του, αφιέρωσε τον περισσότερο χρόνο του στη ζωγραφική, αν και περιστασιακά συμμετείχε σε πρωτοβουλίες με έντονα πολιτικό χαρακτήρα.