Ισπανός φωτογράφος απαθανάτισε με την κάμερά του τον πρώτο ιβηρικό λύγκα στον κόσμο

Το λευκό φάντασμα του μεσογειακού δάσους. Με αυτά τα λόγια χαρακτήρισε ο ερασιτέχνης φωτογράφος της φύσης, Ángel Hidalgo, την τελευταία του ανακάλυψη, ενώ εξέταζε τις εικόνες από μία από τις φωτογραφικές του κάμερες, τοποθετημένη στα βάθη μιας από τις οροσειρές της Jaén στη νότια Ισπανία.

Ο Hidalgo κατάφερε να καταγράψει έναν ιβηρικό λύγκα με λευκισμό, μια γενετική πάθηση που προκαλεί μερική ή ολική έλλειψη χρωματισμού στο δέρμα του, αλλά όχι στα μάτια, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των αλμπίνο ζώων. Σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης «Ahora Jaén», αυτή η άνευ προηγουμένου ανακάλυψη έλαβε χώρα στις 22 Οκτωβρίου στην επαρχία της Jaén.

Ο τόπος όπου καταγράφηκε αυτό το δείγμα του είδους «Lynx pardinus» στην άγρια φύση, όπως αποδεικνύεται από την απουσία κολάρου εντοπισμού, παραμένει μυστικός, σύμφωνα με το Euronews. Ο ιβηρικός λύγκας, παρά τις προσπάθειες διατήρησης των ισπανικών και πορτογαλικών αρχών, εξακολουθεί να κατατάσσεται ως «ευάλωτο» είδος από την Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης.

Τι στοιχεία υπάρχουν για το ιβηρικό λύγκα

Το ισπανικό Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης εκτιμά ότι ο πληθυσμός του ζώου ξεπέρασε τα 2.000 άτομα το 2023, κατανεμημένα στις δύο χώρες της Ιβηρικής Χερσονήσου.

Τα ζώα έχουν εξαπλωθεί σε γεωγραφικές περιοχές όπως η Σιέρα Μορένα, τα Μόντες ντε Τολέδο, η ισπανο-πορτογαλική λεκάνη του Γουαδιάνα και η Ντονιάνα, καθώς και σε άλλα μέρη όπου επανεισάγονται, κάτι που θα ήταν αδιανόητο μέχρι πριν από λίγα χρόνια, όπως η Σιέρα Παλεντίνα.

Ενδημικό μόνο σε αυτή την περιοχή, αυτό το μεγάλο αιλουροειδές είναι απαραίτητο για τα οικοσυστήματα του μεσογειακού τοπίου και την τροφική του αλυσίδα, καθώς είναι αρπακτικό των κουνελιών, της κύριας πηγής τροφής του.

Εάν εξαφανιζόταν, θα προκαλούσε υπερπληθυσμό στο επόμενο επίπεδο της αλυσίδας και θα διαταράσσει την ισορροπία του συνόλου, δεδομένης της έλλειψης ανταγωνισμού μεταξύ των δύο ειδών.