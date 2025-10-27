Οργή στην Ισπανία για σκάνδαλο με μαστογραφίες - Χιλιάδες γυναίκες ζουν με καρκίνο χωρίς να ξέρουν

Η συντηρητική περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας δήλωσε ότι τα τελευταία χρόνια περίπου 2.000 γυναίκες δεν ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα των μαστογραφιών που πραγματοποιήθηκαν σε δημόσια νοσοκομεία.



Σε πολλές περιπτώσεις, οι εξετάσεις έδειχναν ευρήματα ή αμφίβολα αποτελέσματα που θα έπρεπε να οδηγήσουν σε επανέλεγχο. Αυτό όμως δεν συνέβη ποτέ, αφήνοντας πιθανά περιστατικά καρκίνου αδιάγνωστα.



Το σκάνδαλο επεκτάθηκε σε εθνικό επίπεδο, με την υπουργό Υγείας, Μόνικα Γκαρσία, να δηλώνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ζήτησε από όλες τις περιφέρειες να υποβάλουν τα στοιχεία για τον έλεγχο του καρκίνου «προκειμένου να ενισχυθεί η επιτήρηση».

Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επιτέθηκε επίσης στον συντηρητικό ηγέτη Αλμπέρτο Νούνιεζ Φέιχο στο κοινοβούλιο για το σκάνδαλο, λέγοντας ότι το κόμμα του «υπερασπίστηκε τα συμφέροντα της ιδιωτικής υγειονομικής περίθαλψης».

Μια ένωση γυναικών με καρκίνο του μαστού με έδρα τη Σεβίλλη, η Amama, ανακοίνωσε ότι θα μηνύσει την περιφερειακή κυβέρνηση.



Οι γυναίκες «συνεχίζουν να ζουν με καρκίνο χωρίς να το γνωρίζουν», δήλωσε η πρόεδρός της, Άντζελα Κλαβέρολ, στο τηλεοπτικό κανάλι Antena 3.



Η αγανάκτηση για τις παραλείψεις οδήγησε σε διαμαρτυρίες γυναικών σε πολλές πόλεις της Ανδαλουσίας, στις οποίες, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, συμμετείχαν χιλιάδες άνθρωποι.



Στην περιφερειακή πρωτεύουσα Σεβίλλη, γυναίκες ντυμένες στα ροζ κρατούσαν πλακάτ με τη φράση «η διαχείρισή σας μας σκοτώνει». Μια διαδηλώτρια, η οποία είχε υποβληθεί σε διπλή μαστεκτομή, φίλησε μια άλλη ασθενή με καρκίνο του μαστού, όπως είδε δημοσιογράφος του AFP.

Ο ηγέτης της Ανδαλουσίας, Χουάνμα Μορένο, υπέκυψε στην πίεση και ανακοίνωσε την παραίτηση του υπουργού Υγείας του. Η εκπρόσωπος της ανδαλουσιανής κυβέρνησης, Καρολίνα Εσπανά, είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι 119 επιπλέον επαγγελματίες θα ενισχύσουν τις μονάδες καρκίνου του μαστού και ότι οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για να διασαφηνίσουν τι συνέβη.