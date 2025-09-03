Ισραήλ: Απετράπη δολοφονική επίθεση κατά του ακροδεξιού υπουργού Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ

Την αποτροπή σχεδίου δολοφονίας του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ ανακοίνωσε ότι πέτυχε η ισραηλινή υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας (Σιν Μπετ) συλλαμβάνοντας μέλη ενός πυρήνα της Χαμάς ως ύποπτους.

Όπως ανακοινώθηκε την Τετάρτη 03/09, η σχεδιαζόμενη επίθεση της Χαμάς εναντίον του ακροδεξιού υπουργού θα περιελάμβανε χρήση εκρηκτικών drones, ανέφερε αυτή η ισραηλινή υπηρεσία εσωτερικών πληροφοριών.

Η Σιν Μπετ τόνισε ότι τα μέλη του πυρήνα της Χαμάς από την περιοχή της Χεβρώνας στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη συνελήφθησαν ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν drones. Η υπηρεσία τόνισε επίσης ότι πιστεύει ότι η ομάδα λειτουργούσε ένα αρχηγείο της Χαμάς στην Τουρκία «με σκοπό να πραγματοποιήσει μια δολοφονική επίθεση εναντίον του Μπεν Γκβιρ».

Μάλιστα σημείωσε πως βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για το περιστατικό. Τόσο η Τουρκία όσο και η Χαμάς δεν έχουν προβεί σε σχολιασμό.

«Η Σιν Μπετ θα συνεχίσει να εργάζεται για να εμποδίσει κάθε προσπάθεια της Χαμάς να προωθήσει τρομοκρατική δραστηριότητα κατά του Ισραήλ και των πολιτών του και θα ενεργήσει για τη δίωξη όσων εμπλέκονται σε τέτοια δραστηριότητα», ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

«Έχουν προσπαθήσει πέντε φορές ανεπιτυχώς»

Ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι δεν θα αποθαρρυνθεί ούτε θα φοβηθεί. «Η Χαμάς έχει ήδη προσπαθήσει πέντε φορές να με δολοφονήσει και κάθε φορά απέτυχε. Οι τρομοκράτες πρέπει να ξέρουν: αντί να με βλάψουν, θα τους χτυπήσουμε, οπουδήποτε και οποτεδήποτε», είπε, ευχαριστώντας τον Θεό και τις δυνάμεις ασφαλείας του Ισραήλ.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το σχέδιο φανερώνει την πρόθεση της Χαμάς να στοχοποιήσει ανώτερα κυβερνητικά στελέχη που βρίσκονται στο κέντρο του συστήματος ασφαλείας του Ισραήλ.