Ο Μακρόν προειδοποιεί το Ισραήλ: Τίποτα δεν θα σταματήσει το κίνημα για αναγνώριση της Παλαιστίνης

Με αυστηρό τόνο απευθύνθηκε την Τρίτη 02/09 ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στο Ισραήλ προειδοποιώντας το πως καμία «επίθεση», «απόπειρα προσάρτησης» εδαφών ή «εκτοπισμός πληθυσμού» δεν πρόκειται να σταματήσει το κίνημα για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

«Τίποτα δεν θα σταματήσει τη δυναμική που έχουμε αναπτύξει με τον πρίγκιπα διάδοχο (Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν) και στην οποία αρκετοί εταίροι έχουν ήδη ενταχθεί», είπε ο Μακρόν αναφερόμενος σε συνομιλία του με τον de facto ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας.

Δήλωσε επίσης πως η απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ να μην χορηγήσει βίζα στα μέλη της παλαιστινιακής αντιπροσωπείας ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ «είναι απαράδεκτη», ζητώντας την ανάκληση του μέτρου και τη συμμόρφωση με όσα προβλέπει η συμφωνία σχετικά με την έδρα του Οργανισμού.

Reuters: Το Ισραήλ εξετάζει προσάρτηση της Δυτικής Όχθης

Υπενθυμίζεται ότι, δημοσιεύματα τα οποία είδα το φως αποκάλυψαν ότι το Ισραήλ έχει βάλει στο τραπέζι σχέδιο για ενδεχόμενη προσάρτηση τμημάτων της Δυτικής Όχθης ως πιθανή απάντηση στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία και άλλες χώρες, σύμφωνα με τρεις Ισραηλινούς αξιωματούχους που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ένας εξ αυτών, το ζήτημα θα συζητηθεί περαιτέρω την Κυριακή παρουσία του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Συγκεκριμένα, το θέμα περιλαμβάνεται στην ατζέντα της συνεδρίασης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας η οποία αναμένεται να επικεντρωθεί κυρίως στον πόλεμο στη Γάζα, σύμφωνα με μέλος του στενού κύκλου των υπουργών.

Μέχρι στιγμής πάντως, δεν είναι ασαφές πού και πότε ακριβώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί ένα τέτοιο μέτρο. Οποιαδήποτε κίνηση όμως πιθανότατα να προκαλέσει ευρεία καταδίκη από τους Παλαιστίνιους, οι οποίοι επιθυμούν τα εν λόγω εδάφη προκειμένου να στηθεί ένα μελλοντικό κράτος. Αντιδράσεις φυσικά αναμένονται και από τις αραβικές και δυτικές χώρες.