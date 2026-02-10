Ισραηλινά Μέσα: Ο Νετανιάχου ήξερε από το 2018 για την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ

Πλήρη γνώση από το 2018 φέρεται να είχε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναφορικά με τη φονική επίθεση που τελικά πραγματοποίησε η Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, όπως μεταδίδουν τα ισραηλινά μέσα την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους Times of Israel που επικαλούνται το Ynet, ο Νετανιάχου είχε λάβει εκθέσεις ων υπηρεσιών πληροφοριών του Ισραηλινού στρατού που περιέγραφαν λεπτομερώς τα σχέδια της παλαιστινιακής οργάνωσης στη Γάζα να εισβάλει στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε, μεταξύ 2018 και 2022, η Χαμάς ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο για μια συντονισμένη, πολυμέτωπη επίθεση εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών βάσεων και αστικών κοινοτήτων στο νότιο τμήμα της χώρας. Το σχέδιο επίθεσης, το οποίο αργότερα καταρτίστηκε σε ένα έγγραφο γνωστό ως «Τείχη της Ιεριχώ», προέβλεπε παραβίαση των συνόρων της Γάζας σε δεκάδες σημεία και ανάπτυξη χιλιάδων μαχητών της.

Τελικά εκτελέστηκε με θανατηφόρο αποτέλεσμα στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν η Χαμάς ηγήθηκε μιας εισβολής σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους, αρπάζοντας 251 ομήρους και πυροδοτώντας δύο χρόνια πολέμου στον θύλακα.

Ο Νετανιάχου αρνείται ότι είχε γνώση

Σύμφωνα με την έκθεση, ο Νετανιάχου, ο οποίος υπηρέτησε ως πρωθυπουργός από το 2009, εκτός από 18 μήνες το 2021-2022, έλαβε αρκετές φορές πληροφορίες σχετικά με τα σχέδια της Χαμάς παρά τις επανειλημμένες δημόσιες αρνήσεις του ότι δεν είχε δει ή ακούσει ποτέ για ένα τέτοιο σχέδιο πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Η πρώτη γνωστή μεταβίβαση του σχεδίου στην ισραηλινή ηγεσία, σύμφωνα με την έκθεση, έλαβε χώρα τον Απρίλιο του 2018, όταν η Διεύθυνση Έρευνας της Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφοριών διένειμε ένα ειδικό έγγραφο πληροφοριών σε ανώτερους αξιωματούχους. Σε αυτούς τους αξιωματούχους περιλαμβάνονταν οι στρατιωτικοί γραμματείς του πρωθυπουργού και του υπουργού Άμυνας, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, οι επικεφαλής της Shin Bet και της Mossad, και το γραφείο του αρχηγού του επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που επικαλείται το Ynet, η έκθεση του 2018 έθετε το ακόλουθο ερώτημα στον υπότιτλό της: «Ενισχύει η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς τις δυνάμεις της για μια ευρεία επίθεση βαθιά στην επικράτειά μας;».

Παράλληλα, το ισραηλινό ειδησεογραφικό δίκτυο ανέφερε ότι η έκθεση των μυστικών υπηρεσιών προειδοποιούσε ότι η Χαμάς ανέπτυσσε «ένα σχέδιο για έναν επιθετικό ελιγμό με ευρεία διάταξη στρατιωτών σε μάχη (έξι εφεδρικά τάγματα, περίπου 3.000 μαχητές)» με στόχο την κατάληψη βάσεων των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, ενώ ταυτόχρονα επιτίθετο σε πολιτικούς στόχους «στις παραμεθόριες κοινότητες και βαθιά μέσα στο Ισραήλ».