Ιστορική μέρα για τον ΠΑΟΚ: Η Νέα Τούμπα παίρνει σάρκα και οστά - Εγκρίθηκε το μνημόνιο

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται ενώπιον μιας ιστορικής στιγμής, καθώς σήμερα (20/11) εγκρίθηκε ομόφωνα απο τον ΑΣ το νέο μνημόνιο που είχε προτείνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ είχε παραδώσει στον ερασιτέχνη μνημόνιο, το οποίο περιλαμβάνει σαφείς εγγυήσεις για την ασφάλεια και την ολοκλήρωση του έργου, ξεπερνώντας τα συνήθη χρονοδιαγράμματα αντίστοιχων κατασκευών.

Επίσης η εξέλιξη αυτή σημαίνει πως η ΠΑΕ μπορεί πλέον να προχωρήσει με σταθερά και ασφαλή βήματα, κάνοντας πράξη το όραμα για ένα σύγχρονο γήπεδο από τον Ιβάν Σαββίδη, που θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των φιλάθλων. Το χρονικό σημείο που έρχεται η απόφαση, είναι επίσης πολύ σημαντική, καθώς ο δικέφαλος ετοιμάζεται να γιορτάσει τα 100 του χρόνια, με το νέο γήπεδο, το οποίο αποτελεί όνειρο δεκαετιών, να αποτελεί το μεγαλύτερο δώρο για τον κόσμο του ΠΑΟΚ.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Mία νέα μέρα ανατέλλει για τον ΠΑΟΚ μετά τη σημερινή ιστορική συμφωνία του ΑΣ με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Το προτεινόμενο από την ΠΑΕ μνημόνιο συναντίληψης, που ήταν προϊόν συνεχούς διαβούλευσης και συνεργασίας, έγινε ομόφωνα αποδεκτό, με ψήφους 15-0 από το διοικητικό συμβούλιο του ΑΣ ΠΑΟΚ, ανοίγοντας πλέον τον δρόμο για την κατασκευή της Νέας Τούμπας από τον Ιβάν Σαββίδη.

Στη χρονιά που ο σύλλογος θα γιορτάσει τα 100 του χρόνια, όλοι μαζί ενωμένοι, θα προχωρήσουμε και θα στείλουμε το μήνυμα σε κάθε κατεύθυνση, ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Το όνειρο, πλέον, αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα…

ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΑΣ ΠΑΟΚ

Πέμπτη 20.11.2025».