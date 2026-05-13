«Ιστορική μεταρρύθμιση κατά του υπερτουρισμού»: Πώς «είδαν» ξένα ΜΜΕ το ελληνικό χωροταξικό σχέδιο

«Ιστορική μεταρρύθμιση, τολμηρά μέτρα, παράδειγμα προς μίμηση, πηγής έμπνευσης»… αυτές είναι μερικές από τις λέξεις που συνοδεύουν δημοσιεύματα του ξένου Τύπου αναφορικά με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο που παρουσιάστηκε τη Δευτέρα (11/5) από τους υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου και Τουρισμού, κ. Όλγα Κεφαλογιάννη.

Κοινός παρονομαστής των περισσότερων δημοσιευμάτων είναι ότι η χώρα μας θέτει σε εφαρμογή μια ιστορική μεταρρύθμιση στον τουρισμό για να αντιμετωπίσει τον μαζικό τουρισμό και να προστατεύσει εμβληματικούς προορισμούς.

Υπό τον τίτλο «Ισορροπώντας τον Παράδεισο: Πώς οι νέοι κανόνες για τον τουρισμό στην Ελλάδα αναδιαμορφώνουν το μεσογειακό τουριστικό τοπίο» το Travel And Tour World, διεθνούς κύρους περιοδικό για τον τουρισμό, αναφέρει ότι η Ελλάδα προχώρησε σε μία ιστορική μεταρρύθμιση για την αντιμετώπιση του μαζικού τουρισμού και την προστασία εμβληματικών προορισμών.

Φωτ: Eurokinissi

Πρότυπο για άλλες χώρες

Ο συντάκτης τους άρθρου υπογραμμίζει ότι η πρωτοβουλία της Ελλάδας θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για άλλους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις: «Το μεταρρυθμιστικό σχέδιο της Ελλάδας, το οποίο δίνει προτεραιότητα στον βιώσιμο τουρισμό, την προστασία του περιβάλλοντος και την ευημερία των κοινοτήτων, θα μπορούσε να εμπνεύσει μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται ο τουρισμός διεθνώς».

Το δημοσίευμα φιλοξενεί επίσης, τις δηλώσεις του κ. Παπασταύρου για «ιστορική μεταρρύθμιση κι ένα αναγκαίο βήμα για την προστασία τόσο του περιβάλλοντος όσο και των τοπικών κοινωνιών στις τουριστικά επιβαρυμένες περιοχές». Αλλά και της κ. Κεφαλογιάννη, η οποία εξήγησε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η δημιουργία ενός πιο βιώσιμου μοντέλου τουρισμού με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις πιο πολυσύχναστες περιοχές της χώρας.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΟ ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ (ΦΩΤΟ: INTIME NEWS / ΒΗΧΟΣ ΝΙΚΟΣ VICHOS NIKOS)

Προστασία των ελληνικών τοπίων-συμβόλων

Από την πλευρά του, το Travel and Leisure γράφει ότι στόχος του νέων μέτρων είναι η αντιμετώπιση του υπερτουρισμού, επιδιώκοντας παράλληλα την ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το πλαίσιο επιδιώκει να διαφυλάξει τα τοπία-σύμβολα της Ελλάδας για τις επόμενες γενιές, διαχειριζόμενο τον τουρισμό με πιο βιώσιμο τρόπο.

Σύμφωνα με το άρθρο, η ελληνική στρατηγική για τον τουρισμό υιοθετεί καινοτομίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και τα «έξυπνα» εργαλεία σχεδιασμού, προκειμένου να διαχειρίζεται τις τουριστικές ροές και να βελτιώνει την εμπειρία των επισκεπτών. Για παράδειγμα, τα παρατηρητήρια βιώσιμου τουρισμού και τα ψηφιακά συστήματα παρακολούθησης της Ελλάδας βοηθούν τους αρμόδιους φορείς να αξιολογούν τις τάσεις και να λαμβάνουν αποφάσεις βασισμένες σε δεδομένα.

Η Ελλάδα παρουσιάζει νέο πλαίσιο για τον περιορισμό του υπερτουρισμού, την ενίσχυση των επενδύσεων και την προστασία ευαίσθητων περιοχών, γράφει το Euronews.com, κάνοντας λόγο για μία κρίσιμη στιγμή για το μέλλον της χώρας και τη βιώσιμη ανάπτυξή της, εν μέσω των πιέσεων που προκαλεί ο υπερτουρισμός.

Φωτό: Unsplash

«Καλύτερη διαχείριση και όχι αποθάρρυνση του τουρισμού»

Το ευρωπαϊκό ειδησεογραφικό δίκτυο υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα «brands» του παγκόσμιου τουρισμού, με τον αριθμό των επισκεπτών να αυξάνεται συνεχώς, γεγονός που οδηγεί τόσο στο φαινόμενο του υπερτουρισμού όσο και στην ανάγκη βελτίωσης των υποδομών, ιδιαίτερα στα νησιά.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διατήρηση αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και ιστορικών τόπων, ώστε η τουριστική ανάπτυξη να μην επηρεάσει αρνητικά την πολιτιστική και ιστορική ταυτότητα της χώρας.

Unsplash

Η γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung, τονίζει ιδιαίτερα τις προσπάθειες για παράλληλη προστασία της φύσης και του τοπίου, αναδεικνύοντας ιδιαίτερα τα μέτρα για την προστασία των ακτών: «Επιπλέον, η ακτογραμμή θα προστατεύεται καλύτερα. Κατά γενικό κανόνα, δεν επιτρέπεται η κατασκευή νέων κτιρίων σε απόσταση 25 μέτρων από τη θάλασσα. Εξαιρέσεις θα γίνονται μόνο για τις απαραίτητες οδούς πρόσβασης ή τις εξόδους κινδύνου», γράφει η γερμανική εφημερίδα.

«Η ελληνική κυβέρνηση δεν αποθαρρύνει τον τουρισμό - απλώς προσπαθεί να τον αναδιαμορφώσει και να τον διαχειριστεί καλύτερα», αναφέρει το timeout.com.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ