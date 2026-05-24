Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις 2026 Regularity: Οι Κυρανάς-Ευσταθίου στην κορυφή

Οι καιρικές συνθήκες δεν δυσκόλεψαν τους αγωνιζόμενους, καθώς η βροχή έκανε ελάχιστα την εμφάνισή της κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το πρωινό του Σαββάτου 23 Μαΐου βρήκε τα ιστορικά αυτοκίνητα να εκκινούν από το Νεοχώρι, δίπλα στις όχθες της Λίμνης Πλαστήρα.

Τα περάσματα

Η διαδρομή μέσα από το διάσελο της Αργιθέας πρόσφερε εντυπωσιακές εικόνες και απαιτητικές συνθήκες πλοήγησης, πριν τα πληρώματα πραγματοποιήσουν ανασυγκρότηση στο ιστορικό Λημέρι, επιστρέφοντας στη συνέχεια στο Νεοχώρι για διανυκτέρευση. Ξεχωριστή εντύπωση άφησε στους συμμετέχοντες το πέρασμα από τα περίφημα πέντε τούνελ του βοηθητικού δρόμου που είχε κατασκευαστεί στο πλαίσιο της εκτροπής του ποταμού Αχελώου, ένα σημείο που συνδύασε μοναδική οδηγική εμπειρία με σπάνια φυσική ομορφιά. Την ίδια στιγμή, οι συνεχόμενες και απαιτητικές δοκιμασίες ακριβείας, κυρίως στο δεύτερο μισό της ημέρας, κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των πληρωμάτων μέχρι το τέλος.

Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις 2026 Regularity-Leg 2 Διατηρούνται επικεφαλής οι Κυρανάς-Ευσταθίου

Ο αγώνας

Το σκέλος περιλάμβανε συνολικά 12 Δοκιμασίες Ακριβείας, επιβεβαιώνοντας τον απαιτητικό χαρακτήρα του αγώνα. Ο έντονος συναγωνισμός αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι 10 διαφορετικά πληρώματα σημείωσαν τον καλύτερο χρόνο σε επιμέρους ειδικές. Με σωστή στρατηγική, σταθερό ρυθμό και αποφεύγοντας τα πολλά λάθη, οι Ιωάννης Κυρανάς-Νικόλαος Ευσταθίου διατήρησαν τα ηνία της γενικής κατάταξης και αισιοδοξούν πως θα παραμείνουν στην κορυφή και μετά το τρίτο σκέλος του αγώνα, οδηγώντας ένα Volkswagen Golf II του 1990. Δεύτεροι σκαρφάλωσαν οι Akis Abastado-Arion Abastado, ένα πλήρωμα που κινήθηκε έξυπνα το Σάββατο με την Toyota Celica STi του 1992, καθώς παρ’ ότι δεν κέρδισε κάποια ειδική, σκαρφάλωσε πέντε θέσεις στη γενική κατάταξη του αγώνα. Το πλήρωμα του Celica αναμένεται να «κυνηγήσουν» οι Ηλίας Λαλούσης-Κωνσταντίνος Κοτσίρης με το Peugeot 306 GTI 6 - Race του 1999 που βρίσκονται τρίτοι στη γενική κατάταξη έπειτα από το δεύτερο σκέλος του αγώνα.

Οι πρωταθλητές Ελλάδος Regularity του 2025, Κυριάκος Φαρμάκης-Μαρία Αθανασοπούλου, έπειτα από το πρόβλημα με το όργανο χρονομέτρησης που αντιμετώπισαν την πρώτη ημέρα, έδειξαν να βρίσκουν τα πατήματά τους το Σάββατο, κερδίζοντας δύο ειδικές δοκιμασίες. Με ένα Volvo 122S, βρίσκονται στην έκτη θέση της γενικής κατάταξης. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν οι Ιωσήφ Λαγάκης-Νικήτας Τσαλίκης που υποχώρησαν αρκετές θέσεις στην κατάταξη με το Subaru Legacy του 1992.

Αξίζει να αναφερθεί πως ορισμένα πληρώματα αντιμετώπισαν μηχανικά προβλήματα με αποτέλεσμα να εγκαταλείψουν οριστικά την προσπάθειά τους.

Μεταξύ αυτών ήταν και οι νικητές του 2024, Κωνσταντίνος Πιπέρος-Βάσος Θεοδοσίου με Lancia Beta Coupe του 1974, από σπασμένο ψαλίδι. Μια βλάβη στον διανομέα του Volkswagen Golf (1978) ανάγκασε τους Άρη Γεωργοσόπουλο-Νίκο Κοντοπό να χάσουν αρκετές θέσεις στην κατάταξη, ενώ πρόβλημα με το όργανο χρονομέτρησης αντιμετώπισαν και οι Γιώργος Γεωργακόπουλος-Αναστάσιος Δούρος με Morris Mini του 1968.

Η συνέχεια

Το τρίτο και τελευταίο σκέλος του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις Regularity απαρτίζεται από 6 Ειδικές Δοκιμασίες. Η διαδρομή διέρχεται από την Ευρυτανία και ολοκληρώνεται στον Μπράλο.

Ο τερματισμός θα διεξαχθεί εμπρός από το Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών στις 17:00. Κλείνοντας, η Οργανωτική Επιτροπή του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις Regularity θέλει να ευχαριστήσει στην Διεύθυνση Τροχαίας Άρτας για την πολύτιμη βοήθειά της. Πολύτιμη βοήθεια στους οργανωτές παρέχουν η Περιφέρεια Αττικής, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο Δήμος Λαμιέων, ο Δήμος Αθηναίων και ο Δήμος Καρδίτσας. Χορηγός επικοινωνίας είναι η Cosmote TV.