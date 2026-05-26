Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις 2026 Regularity: Νικητές οι Κυρανάς- Ευσταθίου

Μετά από έναν απαιτητικό και γεμάτο εικόνες τριήμερο αγώνα, τα 43 πληρώματα, ταξίδεψαν μέσα από εμβληματικές διαδρομές και μαγευτικά τοπία της Ελλάδας, σε έναν αγώνα που συνδύαζε στρατηγική, οδηγική ακρίβεια και περιπέτεια. Το τρίτο και τελευταίο σκέλος περιλάμβανε 6 δοκιμασίες ακριβείας, με τους συμμετέχοντες να εκκινούν την προσπάθειά τους από τη Λίμνη Πλαστήρα, να διέρχονται στη συνέχεια από τα χωριά Νεράιδα και Φουρνά Ευρυτανίας και να καταλήγουν στον Μπράλο για την τελευταία δοκιμασία του αγώνα. Οι οργανωτές αποφάσισαν στην τελευταία διαδρομή να μην τοποθετήσουν κάποιο βοήθημα πλοήγησης, παραπέμποντας στους κλασικούς αγώνες Regularity του παρελθόντος. Η επιλογή αυτή διαφοροποίησε τις ισορροπίες κυρίως στις πιο πίσω θέσεις και απέσπασε θετικά σχόλια από τους αγωνιζόμενους.

Η γενική κατάταξη και οι κατηγορίες

Οι Ιωάννης Κυρανάς-Νικόλαος Ευσταθίου με Volkswagen Golf II GTi του 1990 τέθηκαν επικεφαλής από την τρίτη κιόλας δοκιμασία του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις Regularity και διατήρησαν σταθερά το προβάδισμά τους μέχρι την ολοκλήρωση του αγώνα, συγκεντρώνοντας 67.6 βαθμούς ποινής.

Παρά την έντονη πίεση από τους αντιπάλους του, το πλήρωμα επέδειξε εξαιρετική ακρίβεια και αγωνιστική ωριμότητα, στοιχεία που του χάρισαν τη νίκη σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό αγώνα. Η εμφάνισή τους επιβεβαίωσε πως ένα νέο και ιδιαίτερα υποσχόμενο πλήρωμα κάνει αισθητή την παρουσία του στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Regularity. Παράλληλα, κέρδισαν την κατηγορία J2, η οποία απευθύνεται σε αυτοκίνητα από το 1988 έως το 1992. Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου της γενικής κατάταξης, αλλά και της κατηγορίας J2, βρέθηκαν οι Akis Abastado-Arion Abastado με Toyota Celica STi του 1992, ύστερα από μία εξαιρετική εμφάνιση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Το πλήρωμα έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του, ξεχωρίζοντας ήδη από τη δοκιμασία καλιμπραρίσματος, ενώ από τα μέσα του δεύτερου σκέλους εδραιώθηκε στη δεύτερη θέση και παρέμεινε σε αυτή έως το τέλος. Οι Abastado-Abastado ολοκλήρωσαν τον αγώνα με 74.2 βαθμούς ποινής, κατακτώντας δικαιωματικά μία θέση στο βάθρο του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις Regularity. Στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης ολοκλήρωσαν τον αγώνα οι περσινοί Πρωταθλητές Ελλάδος Regularity, Κυριάκος Φαρμάκης-Μαρία Αθανασοπούλου, με 74.4 βαθμούς ποινής, οι οποίοι κατάφεραν στην τελευταία δοκιμασία ακριβείας να ανατρέψουν τα δεδομένα και να εξασφαλίσουν το τελευταίο σκαλί του βάθρου, κερδίζοντας παράλληλα και την κατηγορία F.

Οι Ηλίας Λαλούσης-Κωνσταντίνος Κοτσίρης ολοκλήρωσαν τον αγώνα στην τέταρτη θέση της γενικής κατάταξης με 75 βαθμούς ποινής, κατακτώντας παράλληλα την πρώτη θέση στην κατηγορία Κ με ένα αυθεντικό Peugeot 306 GTI-6 Race. Εντυπωσιακά ξεκίνησαν τον αγώνα οι Γεράσιμος Κατοχιανός-Γεώργιος Κατοχιανός με το Ford Escort MKI του 1975, όντας πρωτοπόροι έως τη δεύτερη δοκιμασία του αγώνα. Στη συνέχεια υποχώρησαν κάποιες θέσεις και ολοκλήρωσαν ένα ακόμη Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις στην πέμπτη θέση της γενικής κατάταξης και στην πρώτη της Κατηγορίας Η, η οποία απευθύνεται σε αυτοκίνητα από το 1972 έως το 1976.

Στην επιστροφή τους στους αγώνες Regularity, οι Σάββας Τζιλάβης-Δημήτρης Λιάκος τερμάτισαν στην ένατη θέση της γενικής και στην κορυφή της κατηγορίας Ι με ένα Ford Escort RS 2000 MKII.

Νικητές της κατηγορίας G αναδείχθηκαν οι Χρήστος Λαμπρόπουλος-Κωνσταντίνος Κλειτσάκης με Opel Kadett B Coupe του 1969, ενώ στην κατηγορία Ε, πρώτευσαν οι Δημήτριος Μπάκος-Αναστάσιος Τσαγκαράκης με Mercedes Benz 190 SL του 1955.