Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις 2026 Sporting Νικητές οι Jari-Matti Latvala – Tomiya Maekawa!

Τα προβλήματα που προέκυψαν λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων αντιμετωπίστηκαν γρήγορα από τους οργανωτές και όλα τα πληρώματα που έφτασαν στον τερματισμό ήταν χαρούμενα και παράλληλα συγκινημένα που κατάφεραν να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις απαιτήσεις της φετινής διοργάνωσης. Το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις επέστρεψε στο διεθνές αγωνιστικό καλεντάρι το 2023 και έκτοτε έχει εδραιωθεί στο διεθνές στερέωμα, αποτελώντας φέτος τον δεύτερο γύρο του νεοσύστατου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος Ιστορικών αυτοκινήτων.

Τη νίκη κατέκτησαν οι Jari-Matti Latvala-Tomiya Maekawa, με τον Φινλανδό οδηγό να κερδίζει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον αγώνα. Το δίδυμο κυριάρχησε, σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο σε όλες τις ειδικές διαδρομές του Σαββάτου, ενώ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και την Κυριακή, κερδίζοντας και τις τρεις πρώτες ειδικές της ημέρας. Ωστόσο, το φινάλε αποδείχθηκε ιδιαίτερα αγχωτικό για το πλήρωμα, καθώς δύο ειδικές διαδρομές πριν από τον τερματισμό παρουσιάστηκε πρόβλημα στο turbo της Toyota Celica Turbo 4WD ST185. Οι Latvala-Maekawa διαχειρίστηκαν με ψυχραιμία τη μηχανική βλάβη και εκμεταλλευόμενοι τη σημαντική διαφορά που είχαν ήδη χτίσει από τους αντιπάλους τους, κατάφεραν να φτάσουν πρώτοι στον τερματισμό, με το αγωνιστικό να βγάζει καπνούς!

Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν οι Kris Rosenberger-Nicola Januschke Bleicher, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν εξαιρετικά στις απαιτητικές ειδικές του αγώνα. Το πλήρωμα του Subaru Impreza 555 ξεκίνησε συγκρατημένα το τρίτο σκέλος, καθώς έχασε χρόνο λόγω της αρκετής λάσπης, γεγονός που επέτρεψε στους κύριους αντιπάλους τους να τους πλησιάσουν. Στη συνέχεια, όμως, ανέβασαν ρυθμό, κέρδισαν μία ειδική διαδρομή και πανηγύρισαν το πρώτο τους βάθρο στο φετινό Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Πρώτοι Έλληνες και τρίτοι γενικής τερμάτισαν οι Αχιλλέας Χριστοδούλου-Κωνσταντίνος Σούκουλης. Με το Mitsubishi Lancer Evo VI στα χέρια του, ο νεότερος οδηγός που συμμετείχε στη φετινή διοργάνωση αν και ταλαιπωρήθηκε στην αρχή του αγώνα από μια λάθος επιλογή ελαστικών, στη συνέχεια κινήθηκε έξυπνα στις δύσκολες συνθήκες οδοστρώματος που συνάντησε και ανέβηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο βάθρο του αγώνα. Το Ελληνικό πλήρωμα δεν μπήκε ποτέ στη μάχη με τους Αυστριακούς για τη δεύτερη θέση, γνωρίζοντας ότι το αγωνιστικό τους ήταν περισσότερο Ομάδας Ν, παρά Ομάδας Α και δεν μπορούσε σε κανένα σημείο να συναγωνιστεί το Group A Subaru Impreza των φιλοξενούμενων.

Το podium των νικητών

Οι Gregoire de Mevius-Andre Leyh ολοκλήρωσαν ένα ακόμη Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις στην τέταρτη θέση γενικής με Nissan Sunny GTI-R. O Παγκόσμιος πρωταθλητής της κατηγορίας Ν του 1997, κινήθηκε σβέλτα το τριήμερο, πετυχαίνοντας μάλιστα την ταχύτερη επίδοση στην τελευταία διαδρομή του αγώνα. Μετά τον τερματισμό, ο Βέλγος οδηγός εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένος με την επίδοση, εκφράζοντας για μια ακόμη φορά την αγάπη του για την Ελλάδα και τις μοναδικές ειδικές διαδρομές της. Με το παλαιότερο αγωνιστικό του αγώνα, ένα Skoda Octavia Super του 1961 έφτασαν στον τερματισμό οι Oldrich Kovarik snr-Karel Jiratko, κερδίζοντας τους βαθμούς της πρώτης θέσης στην Κατηγορία 1 του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Θύμα των ιδιαίτερα λασπωμένων συνθηκών που επικρατούσαν στην Αμφίκλεια έπεσαν οι Μάριος Σταφυλοπάτης-Γιώργος Χατζηρήγας, οι οποίοι τούμπαραν την Lancia Delta Integrale, με αποτέλεσμα να χάσουν περισσότερα από 15 λεπτά και μαζί κάθε ελπίδα για διάκριση.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αποτέλεσε έναν από τους βασικούς υποστηρικτές του φετινού Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, συμβάλλοντας ενεργά στη διοργάνωση και στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Ο Δήμος Λαμιέων διαδραμάτισε κομβικό ρόλο στη διοργάνωση, καθώς η Λαμία αποτέλεσε ένα από τα βασικά σημεία αναφοράς του αγώνα, φιλοξενώντας το Service Park και το αρχηγείο του αγώνα. Παράλληλα, ο Δήμος Σοφάδων στήριξε ενεργά την παρουσία του αγώνα στην περιοχή του, ενισχύοντας τη σύνδεση της τοπικής κοινωνίας με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Πολύτιμη βοήθεια στους οργανωτές του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις παρείχαν επίσης η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας. Εκτός από τον Δήμο Λαμιέων και τον Δήμο Σοφάδων, στο πλευρό του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις βρέθηκανι επίσης ο Δήμος Αθηναίων, ο Δήμος Θηβαίων, ο Δήμος Τανάγρας, ο Δήμος Λεβαδέων, ο Δήμος Αμφίκλειας Ελάτειας και ο Δήμος Αλιάρτου. Χορηγός επικοινωνίας ήταν η Cosmote TV.

Το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις έχει πλέον εδραιωθεί στο διεθνές αγωνιστικό στερέωμα, αποσπώντας για άλλη μια χρονιά θετικά σχόλια από τους παρατηρητές της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου. Η Οργανωτική Επιτροπή ευχαριστεί θερμά όλα τα πληρώματα, τις ομάδες, τους μηχανικούς και όσους συνέβαλαν στην επιτυχημένη ολοκλήρωση του αγώνα και ανανεώνει το ραντεβού της για το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις 2027