Ιστορικός χιονιάς «παγώνει» τις ΗΠΑ - Η μαρτυρία Έλληνα ομογενούς: «Ξυπνήσαμε και όλα ήταν παγωμένα»

Αντιμέτωπες με έναν ιστορικών διαστάσεων χιονιά βρίσκονται οι βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς το κύμα κακοκαιρίας έχει ρίξει τον υδράργυρο έως και στους -23 βαθμούς Κελσίου και έχει προκαλέσει πρωτοφανείς χιονοπτώσεις.

Στο Ρόουντ Άιλαντ, το ύψος του χιονιού ξεπέρασε τα 90 εκατοστά, καταρρίπτοντας το ρεκόρ της ιστορικής χιονοθύελλας του 1978. Από το Μέριλαντ έως το Μέιν, ολόκληρες πόλεις έχουν καλυφθεί από χιόνι που σε ορισμένες περιοχές ξεπερνά το ένα μέτρο, ενώ δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση.

Οι Αρχές αναφέρουν χιλιάδες ζημιές στο δίκτυο ρεύματος, με τα συνεργεία να εργάζονται αδιάκοπα σε βάρδιες που φτάνουν τις 18 ώρες ημερησίως. Σε πολλές περιοχές οι δρόμοι παραμένουν αδιάβατοι, η αποκομιδή απορριμμάτων έχει διακοπεί, ενώ αρκετά σχολεία λειτουργούν αποκλειστικά μέσω τηλεκπαίδευσης.

Στη Μασαχουσέτη, το Κέιπ Κοντ συγκαταλέγεται στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο, με χιλιάδες κατοίκους να καταφεύγουν σε θερμαινόμενα καταφύγια προκειμένου να ζεσταθούν και να φορτίσουν τις συσκευές τους.

People walk through snow in Central Park/ REUTERS/Adam Gray

«Ξυπνήσαμε και τα πάντα ήταν παγωμένα»

Την εικόνα από τη Νέα Υόρκη μετέφερε μιλώντας στο ΕΡΤnews και στην εκπομπή «Συνδέσεις» ο ομογενής Θοδωρής Καρναβάς. Όπως ανέφερε, η θερμοκρασία έφτασε τους -23 βαθμούς Κελσίου, ενώ το ύψος του χιονιού άγγιξε περίπου το μισό μέτρο.

«Ξυπνήσαμε και τα πάντα ήταν παγωμένα. Αυτοκίνητα, δρόμοι, πεζοδρόμια. Δεν μπορούσες να κάνεις ούτε δέκα βήματα χωρίς να γλιστρήσεις», περιέγραψε χαρακτηριστικά. Παρά τη σφοδρότητα της κακοκαιρίας, η πόλη επανήλθε γρήγορα στους κανονικούς της ρυθμούς. «Μόνο μία ημέρα δεν πήγαμε στη δουλειά. Από την επόμενη, η Νέα Υόρκη λειτούργησε ξανά κανονικά. Ο κόσμος εδώ είναι συνηθισμένος σε τέτοια φαινόμενα», σημείωσε.

Η Νέα Υόρκη «θαμμένη» κάτω από το χιόνι

Σε αρκετές γειτονιές της Νέας Υόρκης, τα πεζοδρόμια παραμένουν καλυμμένα από χιόνι, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα μετακίνησης, ιδίως για άτομα με αναπηρία. Εκπρόσωπος του Κέντρου Ανεξαρτησίας Ατόμων με Αναπηρία καταγγέλλει ότι σε πολλά σημεία υπάρχει μόνο ένα στενό πέρασμα περίπου 15 εκατοστών, ακατάλληλο για αμαξίδια ή περιπατητήρες.

Την ίδια ώρα, στο Ρόουντ Άιλαντ, ένας φοιτητής έχασε τη ζωή του από δηλητηρίαση με μονοξείδιο του άνθρακα, όταν επιχείρησε να φορτίσει το κινητό του μέσα στο αυτοκίνητό του, χωρίς να αντιληφθεί ότι η εξάτμιση είχε φράξει από το χιόνι.

Σύμφωνα με μετεωρολόγους, η χιονοθύελλα περιείχε συνολικά 9,46 δισεκατομμύρια τόνους νερού. Αν το σύνολο της ποσότητας αυτής έπεφτε αποκλειστικά στο Μανχάταν, θα σχηματιζόταν στρώμα χιονιού ύψους άνω του ενός μιλίου, ενώ αν συγκεντρωνόταν μόνο στο Ρόουντ Άιλαντ, η πολιτεία θα καλυπτόταν από χιόνι πάχους άνω των 28 μέτρων.