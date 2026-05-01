Ιταλία - Ελλάδα 11-15: Με το «δεξί» ξεκίνησαν οι παίκτριες του Παυλίδη στο World Cup

Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών νίκησε την Ιταλία στο άνοιγμα της αυλαίας του προκριματικού τουρνουά της 1ης κατηγορίας του World Cup στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας με σκορ 11-15.

Οι παίκτριες του Χάρη Παυλίδη είχαν το πάνω χέρι σε όλη την αναμέτρηση. Πήγαν στο ημίχρονο με τρία γκολ διαφορά (4-7) και παρά την μεγάλη πίεση των Ιταλίδων, ειδικά στο τέταρτο οκτάλεπτο που έφτασαν στη διαφορά του ενός γκολ (10-11 και 11-12), κατάφεραν να βγάλουν αντίδραση και να ανεβάσουν ξανά τη διαφορά, η οποία έφτασε μέχρι το +4.

Πολυτιμότερη παίκτρια του αγώνα αναδείχθηκε η Στεφανία Σάντα που σκόραρε τρία γκολ.

Στη συνέχεια η Ελλάδα θα αναμετρηθεί με την ισχυρή Ολλανδία του Ευάγγελου Δουδέση το Σάββατο 2/5, και την Κυριακή 3/5 θα κλείσει την Α' φάση με τον αγώνα απένατι στην Αυστραλία.

Ακολουθεί η εξέλιξη της αναμέτρησης:

Πρώτο οκτάλεπτο | Ιταλία – Ελλάδα 3-4

Με το δεξί ξεκίνησε η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών, παίρνοντας γρήγορα κεφάλι στο σκορ χάρη στην αρχηγό Ελευθερία Πλευρίτου (0-1). Η Ιταλία απάντησε άμεσα με έξυπνη λόμπα της Μπετίνι για το 1-1, όμως οι παίκτριες του Χάρη Παυλίδη ξαναπήραν τα ηνία όταν η Σιούτη ευστόχησε σε επίθεση με παίκτρια παραπάνω, κάνοντας το 1-2, αφού οι Ιταλίδες είχαν προηγουμένως σπαταλήσει αντίστοιχη ευκαιρία.

Η συνέχεια έφερε ξανά ισοπαλία: μετά από φάουλ της Σάντα, η Ιταλία κέρδισε πέναλτι και η Ρανάλι νίκησε τη Σταματοπούλου –η οποία έπεσε σωστά– για το 2-2. Η Ελλάδα όμως αντέδρασε αμέσως με σπουδαίο εξάμετρο γκολ της Ελευθερίας Πλευρίτου (2-3), πριν η Μπιανκόνι ισοφαρίσει εκ νέου από την περιφέρεια (3-3).

Στο τελευταίο τμήμα της περιόδου, μετά από καλή ιταλική άμυνα, ένα δοκάρι των γηπεδούχων και έντονη πίεση που έφτασε ως κλέψιμο στην ελληνική επίθεση, οι Ιταλίδες έχασαν για ακόμη μία φορά επίθεση στην παραπάνω.

Η Ελλάδα τιμώρησε το λάθος με μια επίθεση-σεμινάριο με passing game, την οποία ολοκλήρωσε με γκολ η Μυριοκεφαλιτάκη, ανεβάζοντας το σκορ στο 3-4. Το οκτάλεπτο έκλεισε με την Τορνάρου να γλιτώνει κλέψιμο μετά από δοκάρι σε νέα προσπάθεια λόμπας της Μπετίνι λίγο πριν τη λήξη του χρόνου.

Δεύτερο οκτάλεπτο | Ιταλία – Ελλάδα 4-7

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με την Ελλάδα να χάνει το σπριντ στην κόντρα, ωστόσο η Σταματοπούλου έκανε καλή επέμβαση στην πρώτη ιταλική προσπάθεια και η Μυριοκεφαλιτάκη κέρδισε κόντρα φάουλ. Στη συνέχεια, σπουδαία άμυνα στο κέντρο και κλέψιμο οδήγησαν σε ένα εντυπωσιακό σκαστό γκολ της Πάτρα για το 3-5.

Η Βάσω Πλευρίτου εκτόξευσε αμέσως μετά τη διαφορά στο +3 (3-6). Με την Ιταλία να συνεχίζει να χάνει επιθέσεις και την ελληνική άμυνα να σταθεροποιείται –με την Πάτρα να ξεχωρίζει αμυντικά– οι παίκτριες του Παυλίδη κράτησαν τον έλεγχο, αν και ένα βεβιασμένο σουτ από μακριά στη λήξη του χρόνου δεν απέδωσε.

Στη συνέχεια, οι διαιτητές εξέτασαν βίντεο για κλέψιμο της Πάτρα στην επίθεση, ενώ η Ιταλία ζήτησε challenge για πιθανό πέναλτι σε προηγούμενη φάση, το οποίο όμως απορρίφθηκε. Με τη Σταματοπούλου να αποκρούει εκ νέου σε ιταλική παραπάνω, ο Ιταλός τεχνικός κάλεσε τάιμ άουτ, ενώ ο Παυλίδης διαμαρτυρήθηκε προς τη διαιτησία.

Από την επόμενη φάση, η Ραπάλο πέτυχε στην παραπάνω το πρώτο γκολ της Ιταλίας στη δεύτερη περίοδο (4-6), όμως η Ξενάκη απάντησε άμεσα κερδίζοντας πέναλτι, το οποίο και ευστόχησε για το 4-7. Με διαφορά ασφαλείας στο +3, η Ελλάδα πήγε στα αποδυτήρια έχοντας τον πλήρη έλεγχο της αναμέτρησης.

Τρίτο οκτάλεπτο | Ιταλία – Ελλάδα 6-10

Με την Ξενάκη να κερδίζει το σπριντ, η Ελλάδα μπήκε ιδανικά στην τρίτη περίοδο: η Μυριοκεφαλιτάκη ευστόχησε σε επίθεση με παραπάνω και ανέβασε τη διαφορά στο +4 (4-8).

Η Ιταλία αντέδρασε όταν η Μπετίνι βρήκε με ωραία πάσα την Μπιανκόνι, που νίκησε τη Σταματοπούλου για το 5-8, αλλά η Σιούτη απάντησε αμέσως με σπουδαίο σουτ από την περιφέρεια (5-9). Η Σταματοπούλου έβγαλε ακόμη μία επέμβαση σε ιταλική επίθεση στην παραπάνω. Ακολούθησε εξέταση των διαιτητών για βίαιη ενέργεια, με τη Ρανάλι να τιμωρείται με αποβολή με αντικατάσταση για άσχημο φάουλ στη Μυριοκεφαλιτάκη στην επαναφορά.

Η Ξενάκη λίγο αργότερα κέρδισε νέα αποβολή, στέλνοντας εκτός την Τζουστίνι, και ο Παυλίδης ζήτησε challenge για πέναλτι σε φάση της ίδιας παίκτριας, το οποίο όμως απορρίφθηκε. Η Ιταλία κέρδισε αποβολή στο κέντρο, με τη Σιούτη να μένει εκτός αγώνα με τρία φάουλ, και μετά από δοκάρι η Κοτσιέρε ανέκτησε την κατοχή ριμπάουντ για το 6-9.

Στο τελευταίο λεπτό, η Μυριοκεφαλιτάκη κέρδισε πέναλτι και η Πάτρα ευστόχησε επαναφέροντας τη διαφορά στο +4 (6-10). Η Ιταλία έχασε την επόμενη επίθεση, ενώ μια διπλή χαμένη ελληνική επίθεση με σουτ από Πλευρίτου και Κρασσά έκλεισε την περίοδο, με την Εθνική να διατηρεί το προβάδισμα των τεσσάρων τερμάτων μπαίνοντας στο τελευταίο οκτάλεπτο.

Τέταρτο οκτάλεπτο | Ιταλία – Ελλάδα 11-14

Η τέταρτη περίοδος ξεκίνησε με την Ιταλία να κερδίζει το σπριντ και την Κλατόφσκι να μειώνει με γρήγορο παιχνίδι και ωραία συνεργασία (7-10). Η ιταλική άμυνα έβγαλε την επόμενη ελληνική επίθεση, όμως η Σταματοπούλου απάντησε με σπουδαία επέμβαση στον τετ-α-τετ ξανά με την Κλατόφσκι, σε μια στιγμή που η Ελληνίδα γκολκίπερ ξεχώρισε.

Η Ιταλία κέρδισε αποβολή και ο τεχνικός της κάλεσε τάιμ άουτ για να οργανώσει την επίθεση: η Κλατόφσκι σκόραρε για δεύτερο σερί στην κλειστή γωνία, μειώνοντας στο -2 (8-10). Η Ελλάδα είχε επίθεση με παραπάνω και η Σάντα ξεκαθάρισε τα πράγματα με βολίδα για το 8-11, όμως η Γκαλιάρντι μείωσε ξανά με γυριστό γκολ από το κέντρο (9-11). Στη συνέχεια, το ιταλικό μπλοκ έκοψε το σουτ της Πλευρίτου, και η Μπιανκόνι σε επίθεση με παραπάνω έφερε τη διαφορά στο ένα γκολ με σουτ στην κλειστή γωνία (10-11).

Η ελληνική απάντηση ήρθε άμεσα: η Κουρέτα πέτυχε εκπληκτικό γκολ στη λήξη του χρόνου της επίθεσης (10-12), ωστόσο η Ταμπάνι, ύστερα από σπουδαία συνεργασία, μείωσε εκ νέου στο γκολ (11-12). Η Σάντα ήταν εκείνη που ξανάδωσε «ανάσα» στην Ελλάδα βρίσκοντας χώρο και σκοράροντας άμεσα (11-13), ενώ η ελληνική άμυνα –μετά τα διαδοχικά γκολ των δύο ομάδων– κράτησε.

Η Σάντα ήταν για ακόμη μία φορά απίστευτη αφού με το χρόνο να έχει μπει στο τελευταίο λεπτό, σκόραρε σε κόντρα επίθεση έχοντας δύο αντίπαλες παίκτριες πάνω της, κάνοντας το +3 (11-14). Η αρχηγός Ελευθερία Πλευρίτου στην τελευταία ελληνική επίθεση και με το τρίποντο εξασφαλισμένο, σφράγισε με γκολ το τελικό 11-15.

Οκτάλεπτα: 3-4, 1-3, 2-3, 5-4

