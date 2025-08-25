John Cena: Αποκάλυψε τον αστρονομικό του έρωτα με ελληνικό πιάτο - «Σου ξυπνάει μνήμες χαράς»

Την αγάπη του για ένα κλασικό ελληνικό φαγητό έκανε γνωστή ο αστέρας του WWE και ηθοποιός John Cena, εξηγώντας πως για αυτόν το φαγητό δεν είναι μόνο για θρέψη αλλά και ένα όχημα για «πανέμορφες μνήμες και καταπληκτικές στιγμές».

Μιλώντας στο περιοδικό «Bon Appetit» αποκάλυψε τα συναισθήματα που του γεννά η σπανακόπιτα.

Όπως, είπε στη συνέντευξή του, τον μεγάλο «γαστρονομικό του έρωτα» τον γεύτηκε στη Σαντορίνη όταν και έκανε ταξίδι του μέλιτος με τη σύζυγό του.

Τη χαρακτηρίζει μάλιστα ως ένα πιάτο που «σε ακολουθεί σε κάθε στιγμή της ημέρας», μιας και μπορείς να τη φας το πρωί με τον καφέ σου, το βράδυ στο δείπνο ή απλώς σαν σνακ και τις λίγες φορές μέσα στο χρόνο που δοκιμάζει ένα κομμάτι, οι μνήμες τον ταξιδεύουν πίσω σ’ εκείνες τις χαρούμενες στιγμές του.

«Έχω κάνει διακοπές μόνο μια φορά στη ζωή μου στο ταξίδι του μέλιτος με τη σύζυγό μου, στη Σαντορίνη και δοκιμάσαμε σπανακόπιτα» λέει αρχικά ο John Cena και συνεχίζει αναφέροντας πως «αυτό που μου αρέσει περισσότερο στην σπανακόπιτα είναι ότι μπορείς να την φας το πρωί μαζί με τον καφέ, ήταν πεντανόστιμη και μετά την είχαμε για βραδινό και την ίδια ώρα ήταν και σνακ. Οπότε είναι σαν ένα φαγητό για όλες τις καταστάσεις. Κάθε φορά που τρώω με γυρνάει πίσω σε αυτές τις όμορφες αναμνήσεις χαράς. Και αυτό κάνει το φαγητό. Πρώτον και σημαντικότερων σε θρέφει αλλά μπορεί να είναι ένα όχημα με πανέμορφες μνήμες και καταπληκτικές στιγμές», εξηγεί ο αστέρας του WWE.