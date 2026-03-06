Jumbo: Αύξηση πωλήσεων παρά το «φρένο» στο Ισραήλ και το μέρισμα - έκπληξη

Παρά το εκρηκτικό κοκτέιλ του πολέμου στη Μέση Ανατολή, του καλπάζοντος πληθωρισμού στη Ρουμανία και των πιέσεων στις διεθνείς μεταφορές, η Jumbo αποδεικνύεται ανθεκτική στην «καταιγίδα» της ακρίβειας. Με τις πωλήσεις στο πρώτο δίμηνο του 2026 να καταγράφουν άνοδο 6%, ο όμιλος καταφέρνει να διατηρήσει ισχυρή ρευστότητα, ετοιμάζοντας ταυτόχρονα μια γενναία χρηματική διανομή προς τους μετόχους του.

Πώς όμως επηρεάζει ο πόλεμος το νέο κατάστημα στο Ισραήλ και γιατί η αγορά της Ρουμανίας αποτελεί το «αγκάθι» στον χάρτη της ανάπτυξης;

Αύξηση πωλήσεων παρά τις πιέσεις

Για το πρώτο δίμηνο του 2026, οι πωλήσεις του Ομίλου καταγράφουν αύξηση περίπου +6% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου Jumbo κατά τον Φεβρουάριο 2026 κατέγραψαν αύξηση περίπου +3% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Υπενθυμίζεται ότι ο περυσινός Φεβρουάριος (2025) ήταν ένας ιδιαίτερα παραγωγικός μήνας για τις αγορές της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς περιλάμβανε την περίοδο των Αποκριών γεγονός που ενίσχυσε σημαντικά τη ζήτηση σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων. Ως εκ τούτου, η φετινή επίδοση συγκρίνεται με μια υψηλή βάση πωλήσεων.

Παράλληλα προς το τέλος του Φεβρουαρίου, ο εξωτερικός συνεργάτης του Ομίλου στο Ισραήλ (Fox Group) προχώρησε στο άνοιγμα του 5ου καταστήματος Jumbo, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του σήματος στην τοπική αγορά. Αμέσως μετά ξεκίνησαν τα προβλήματα στη Μέση Ανατολή που αναπόφευκτα επηρεάζουν την καταναλωτική συμπεριφορά στην ευρύτερη περιοχή.

Προς το παρόν, τα προβλήματα στις διεθνείς μεταφορές και στην εφοδιαστική αλυσίδα παραμένουν διαχειρίσιμα λόγω των δεσμευτικών όρων που η εταιρεία είχε προνοήσει να διασφαλίσει ενώ και το Ευρώ παραμένει ισχυρό σε σύγκριση με την περσινή περίοδο.

Έκτακτο μέρισμα 0,50 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 4ης Φεβρουαρίου 2026, η εταιρεία θα προχωρήσει σε έκτακτη χρηματική διανομή ποσού 0,50 euro ανά μετοχή (μικτό ποσό).

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος έχει οριστεί η 23η Μαρτίου 2026, ενώ η καταβολή της χρηματικής διανομής προς τους δικαιούχους αναμένεται να ξεκινήσει την 30ή Μαρτίου 2026.

Η χρηματική διανομή εντάσσεται στη διαχρονική πολιτική της εταιρείας για επιστροφή αξίας στους μετόχους, σε συνδυασμό με τη διατήρηση ισχυρής ρευστότητας και τη χρηματοδότηση της μελλοντικής ανάπτυξης του Ομίλου.

Η εικόνα ανά αγορά

Ελλάδα: Αύξηση πωλήσεων 8% στο δίμηνο

Τον Φεβρουάριο του 2026, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας (χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές), παρουσίασαν αύξηση κατά +6% περίπου σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Συνολικά για το πρώτο δίμηνο του έτους 2026, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας -χωρίς τις ενδοεταιρικές συναλλαγές- παρουσίασαν αύξηση κατά +8% περίπου σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Κύπρος: Aύξηση πωλήσεων 4% στο δίμηνο

Οι πωλήσεις των καταστημάτων (φυσικών και ηλεκτρονικού) στην Κύπρο, κατά τον Φεβρουάριο του 2026, ήταν μειωμένες κατά -1,8% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Συνολικά οι πωλήσεις στην Κύπρο για τους πρώτους δύο μήνες του 2026 είναι αυξημένες κατά +4% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Βουλγαρία: Αύξηση πωλήσεων 11% στο πρώτο δίμηνο 2026

Συνολικά οι πωλήσεις στη Βουλγαρία για τους πρώτους δύο μήνες του 2026 είναι αυξημένες κατά +11% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Ρουμανία: Μείωση πωλησεων 4% λόγω υποτιμηση του νομίσματος

Συνολικά, οι πωλήσεις στη Ρουμανία για τους πρώτους δύο μήνες του 2026, είναι μειωμένες κατά -4% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η αγορά της Ρουμανίας εξακολουθεί να δέχεται έντονες πιέσεις, κυρίως λόγω της υποτίμησης του νομίσματος, της πρόσφατης αύξησης του ΦΠΑ και της εφαρμογής νέων οικονομικών μέτρων με περιοριστική επίδραση στην κατανάλωση. Τον Ιανουάριο ο πληθωρισμός στη Ρουμανία, διαμορφώθηκε στο +9,6%.