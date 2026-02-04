Jumbo: Θετικό ξεκίνημα του Ιανουαρίου, «ιαπωνική φιλοσοφία» και υψηλή μερισματική πολιτική

Η διοίκηση (ο κ. Βακάκης) με το χθεσινό δελτίο τύπου ήθελε να αποκαλύψει την φιλοσοφία της Jumbo απαντώντας έτσι σε όσους τον επέκριναν για την έντονη διόρθωση της μετοχής.

Επίσης απάντησε έμμεσα και σε όσους αναρωτιούνται τι θα γίνει τώρα που ανοίγει ο ανταγωνισμός. Τέλος, εστίασε και στις εκτιμήσεις για πωλήσεις το 2026 αλλά και την διανομή μερίσματος.

Tι λέει για τον εισερχόμενο ανταγωνισμό



«Η διοίκηση της Jumbo επισημαίνει ότι στο λιανεμπόριο δεν υπάρχει η δύναμη του μεμονωμένου παίκτη, αλλά η δύναμη της ίδιας της αγοράς. Ο κλάδος εξελίσσεται διαρκώς, επηρεαζόμενος από συνεχώς νέα επιχειρηματικά σχήματα, την ανάπτυξη του e-commerce και τις διασυνοριακές πλατφόρμες.

Ο ανταγωνισμός λειτουργεί ως παράγοντας ενίσχυσης της πειθαρχίας και της λειτουργικής αποτελεσματικότητας, με τη Jumbo να δραστηριοποιείται σε οργανωμένο, μεγάλης κλίμακας μοντέλο λιανεμπορίου, με εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων, ανεπτυγμένη εφοδιαστική αλυσίδα και ιδιόκτητες υποδομές, στοιχεία που διαφοροποιούν ουσιωδώς τη θέση της στην αγορά.

Η ανθεκτικότητα της Jumbo και η «ιαπωνική φιλοσοφία»

Η φιλοσοφία της Jumbo είναι να αντέχει στον χρόνο, όπως οι ιαπωνικές εταιρείες και να παραμένει προσηλωμένη στη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, επανεπενδύοντας συστηματικά σε λειτουργική αποδοτικότητα, υποδομές και δίκτυα, χωρίς να αναλαμβάνει υπερβολικό ρίσκο.

Η ενίσχυση της αποδοτικότητας προσφέρει μεγαλύτερο περιθώριο σφάλματος — ιδιαίτερα πολύτιμο στο λιανεμπόριο, όπου τα απρόβλεπτα ζητήματα είναι συχνά και συχνά δυσκολότερο να απορροφηθούν σε καταστήματα μικρότερης κλίμακας.

Η ισομερής διανομή των κερδών

Με ισχυρό ισολογισμό, μηδενικό τραπεζικό δανεισμό και σημαντική ρευστότητα, εφαρμόζει πειθαρχημένη πολιτική κεφαλαιακής κατανομής, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα μερίσματα για τους μετόχους και επαρκή αποθέματα για τις μελλοντικές προκλήσεις. Τα κέρδη θα συνεχίσουν να μοιράζονται ως εξής: 1/3 ως μερίσματα, 1/3 σε επενδύσεις για ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα, και 1/3 σε φόρους και στην ενίσχυση του ταμείου της.

Στόχος της εταιρείας δεν είναι ο πρόσκαιρος εντυπωσιασμός, αλλά η διαχρονική παρουσία και η δημιουργία αξίας σε βάθος χρόνου. Η εταιρεία δεν κυνηγάει τις απόψεις της αγοράς, ούτε σχολιάζει· λέει απλώς αυτό που κάνει.

Πωλήσεις 310-320 εκατ. ευρώ για το 2026

Στο πλαίσιο αυτό, για το 2026, ο προϋπολογισμός της Jumbo προβλέπει αύξηση πωλήσεων κατά 5% σε ετήσια βάση, με τα καθαρά κέρδη του Ομίλου να εκτιμώνται μεταξύ EUR 310–320 εκατ., λαμβάνοντας υπόψη ένα απαιτητικό μακροοικονομικό περιβάλλον, με εντονότερες πιέσεις στη Ρουμανία λόγω κυρίως της υποτίμησης του νομίσματος, πρόσφατης ανατίμησης του ΦΠΑ και των νέων οικονομικών μέτρων που λειτουργούν περιοριστικά.

Σταθερή μερισματική απόδοση +-5%

Η εταιρεία διατηρεί σταθερή και πειθαρχημένη μερισματική πολιτική στους μετόχους με απόδοση περίπου ± 5% σε σημερινή αποτίμηση, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα πρόσθετων διανομών εάν για κάποια περίοδο οι συνθήκες δεν είναι αναπτυξιακές και παράλληλα δεν προσφέρονται ευκαιρίες αγοράς επιπλέον ήδη ενοικιαζόμενων καταστημάτων.

Αύξηση πωλήσεων περίπου 8% σε σχέση με τον περυσινό Ιανουάριο

Ιδιαίτερα θετική είναι η έναρξη της νέας χρήσης για τον Όμιλο JUMBO. Σε επίπεδο Ομίλου, οι πωλήσεις τον Ιανουάριο του 2026 αυξήθηκαν κατά περίπου 8% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025. Παρά την έντονη αρνητική επίπτωση των ακραίων καιρικών φαινομένων που σημειώθηκαν στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, τόσο η Ελλάδα όσο και η Κύπρος επωφελούνται από την πρωιμότερη φετινή περίοδο του Καρναβαλιού.