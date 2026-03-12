Aegean: Ισχυρά αποτελέσματα Α’ τριμήνου 2026 παρά τις προκλήσεις στη Μέση Ανατολή

Η Aegean ανακοίνωσε κέρδη μετά από φόρους 147,8 εκατ. ευρώ για το Α’ τρίμηνο 2026, αυξημένα κατά 14%, μεταφέροντας 17,3 εκατ. επιβάτες. Ο διευθύνων σύμβουλος, κ. Δημήτρης Γερογιάννης, τόνισε ότι οι πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα επηρεάσουν σημαντικά το πρώτο τρίμηνο, ενώ το προτεινόμενο μέρισμα διαμορφώνεται σε 0,90 ευρώ ανά μετοχή.

Αποτελέσματα Α’ τριμήνου 2026

Ο κ. Γερογιάννης επισήμανε ότι ο περιορισμός της πτητικής δραστηριότητας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, που αντιστοιχεί σε περίπου 4-5% της συνολικής δραστηριότητας της Aegean, μαζί με την άμεση αύξηση του κόστους αεροπορικών καυσίμων, θα αφήσουν σημαντικό αποτύπωμα τουλάχιστον στο πρώτο τρίμηνο του 2026.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 147,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 14%, ενώ τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 421,5 εκατ. ευρώ. Το πλήρωμα της εταιρείας μετέφερε συνολικά 17,3 εκατ. επιβάτες και προτείνεται μέρισμα 0,90 ευρώ ανά μετοχή.

Εταιρικά αποτελέσματα 2025

Το 2025, η Aegean κατέγραψε αύξηση 5% στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών, φτάνοντας στα 1,86 δισ. ευρώ, χάρη στην επέκταση του δικτύου και στην ενίσχυση της ζήτησης κατά τη χειμερινή περίοδο. Οι επιβάτες ανήλθαν σε 17,3 εκατ., περίπου 1 εκατ. περισσότεροι σε σύγκριση με το 2024.

Ο όμιλος προσέφερε 21 εκατ. διαθέσιμες θέσεις, αυξημένες κατά 6%, ενώ ο συντελεστής πληρότητας διαμορφώθηκε στο 82,5%. Τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 421,5 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων σε 192,1 εκατ. ευρώ (+17%), και τα κέρδη μετά φόρων σε 147,8 εκατ. ευρώ (+14%).

Η βελτίωση επιτεύχθηκε παρά την επιβάρυνση 43,3 εκατ. ευρώ λόγω των νέων ευρωπαϊκών ρυθμίσεων για τις εκπομπές ρύπων και τη χρήση βιώσιμου αεροπορικού καυσίμου (SAF). Παράλληλα, η εταιρεία επωφελήθηκε από τη μερική υποχώρηση του κόστους καυσίμου και την ανάκαμψη του ευρώ έναντι του δολαρίου.

Αύξηση ρευστότητας και μέρισμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα διαμορφώθηκαν σε 955,1 εκατ. ευρώ στις 31.12.2025. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει μέρισμα 0,90 ευρώ ανά μετοχή στην επερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Ο κ. Γερογιάννης τόνισε ότι η επέκταση του δικτύου, η παραλαβή νέων αεροσκαφών και η ενίσχυση της δραστηριότητας εκτός αιχμής συνέβαλαν καθοριστικά στα ισχυρά αποτελέσματα του Ομίλου και στην αύξηση του προτεινόμενου μερίσματος.

Προκλήσεις από τις πολεμικές εξελίξεις

Για το 2026, η Aegean αντιμετωπίζει υψηλή μεταβλητότητα λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Η εταιρεία εκτιμά ότι ο περιορισμός της πτητικής δραστηριότητας στην περιοχή και η άνοδος του κόστους καυσίμων θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο πρώτο τρίμηνο.

Με υψηλά ταμειακά διαθέσιμα και συμβόλαια αντιστάθμισης κινδύνου, η Aegean δηλώνει έτοιμη να επιδείξει ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα, διασφαλίζοντας την ανταγωνιστικότητα και τις προοπτικές ανάπτυξης του Ομίλου.

Σημαντική οικονομική εξέλιξη

Σήμερα, Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026, η Aegean αποπληρώνει πλήρως το κοινό ομολογιακό δάνειο που εκδόθηκε στις 12.03.2019, καταβάλλοντας στους ομολογιούχους το σύνολο της ονομαστικής αξίας συν τους οφειλόμενους τόκους, συνολικού ύψους 200,3 εκατ. ευρώ.