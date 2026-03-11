Goldman Sachs: Λιγότερο ευάλωτες οι ελληνικές τράπεζες στην γεωπολιτική κρίση

Άμεσες επαφές με τους Έλληνες τραπεζίτες των 4 συστημικών τραπεζών είχαν τα στελέχη της Goldman Sachs κατά τη πρόσφατη επίσκεψή τους στην Ελλάδα. Το κλιμάκιο της μεγάλης αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας ρώτησε για την αντίδραση των τραπεζών στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις που μπορεί να είναι πληθωριστικές (άνοδος τιμών) αλλά και το ενδεχόμενο για μείωση της ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Η Goldman Sachs σημειώνει ότι η γεωπολιτική αβεβαιότητα και ειδικά ο κίνδυνος νέας ανόδου στις τιμές ενέργειας παραμένουν παράγοντες που παρακολουθούνται στενά, καθώς θα μπορούσαν να επηρεάσουν την κατανάλωση, τον πληθωρισμό και τελικά τη ζήτηση. H έκθεση υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα εμφανίζεται λιγότερο ευάλωτη σε ένα ενεργειακό σοκ από άλλες οικονομίες της Ευρωζώνης.

Aπό την εξυγίανση στην ανάπτυξη

Το βασικό συμπέρασμα του report είναι ότι οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται πλέον σε ένα νέο στάδιο.

Η εξυγίανση των ισολογισμών έχει ολοκληρωθεί, η κερδοφορία παραμένει ισχυρή, η πιστωτική επέκταση συνεχίζεται και η συζήτηση μετατοπίζεται όλο και περισσότερο στο πώς θα μοιραστεί και πώς θα αξιοποιηθεί το πλεονάζον κεφάλαιο.

Για τη Goldman Sachs, αυτό είναι ίσως το πιο καθαρό σημάδι ότι ο κλάδος έχει περάσει οριστικά σε φάση κανονικότητας και στρατηγικής ωρίμανσης.



Οι τιμές στόχοι και οι συστάσεις



Στο μέτωπο των αποτιμήσεων, η Goldman Sachs διατηρεί σύσταση αγοράς για Eurobank με τιμή στόχο τα 5 ευρώ, την Τράπεζα Πειραιώς τα 10,5 ευρώ και Αlpha Bank τα 5,10 ευρώ, ενώ για την Εθνική Τράπεζα η σύσταση παραμένει ουδέτερη με τιμή-στόχο τα 17,50 ευρώ.

Οι αποτιμήσεις βασίζονται σε πολλαπλασιαστές P/E για το 2027, στις 10,5 φορές για την Eurobank, 10,25 φορές για την Τράπεζα Πειραιώς, 10,0 φορές για την Αlpha Bank και 11,25 φορές για την Εθνική.



Θετικό το μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα



Η γενική εικόνα που μεταφέρει η αμερικανική επενδυτική τράπεζα είναι ότι το λειτουργικό και μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι ευνοϊκό για τις τράπεζες.

Η οικονομική δραστηριότητα στηρίζει κυρίως τα επιχειρηματικά δάνεια, η αγορά εργασίας παραμένει υποστηρικτική, ενώ η ποιότητα ενεργητικού δεν εμφανίζει σημάδια ουσιαστικής επιδείνωσης. Με άλλα λόγια, οι τράπεζες εξακολουθούν να κινούνται σε περιβάλλον ανάπτυξης, χωρίς μέχρι στιγμής να βλέπουν σοβαρές ρωγμές στο πιστωτικό προφίλ των πελατών τους.



Παράλληλα, το δημοσιονομικό προφίλ της χώρας αξιολογείται θετικά, ενώ η συμβολή των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης παραμένει σημαντική για τις επενδύσεις και τη χρηματοδότηση της οικονομίας, έστω και αν το χρονικό παράθυρο για νέα έργα περιορίζεται μέσα στο 2026.



Κεφαλαιακή επάρκεια και επιστροφές κεφαλαίων



Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η κεφαλαιακή θέση των τραπεζών. Σύμφωνα με τη Goldman Sachs, οι διοικήσεις εμφανίζονται όλο και πιο άνετες να συζητούν υψηλότερες επιστροφές κεφαλαίου προς τους μετόχους, είτε μέσω μεγαλύτερων payout ratios είτε μέσω έκτακτων διανομών, όπου υπάρχει χώρος.

Eξαγορές σε ασφαλιστικές και asset management



Ταυτόχρονα, ενισχύεται και η διάθεση για μικρές, εξαγορές, κυρίως σε τομείς όπως οι ασφάλειες και η διαχείριση κεφαλαίων, όπου οι τράπεζες επιδιώκουν να ενισχύσουν τα έσοδα από προμήθειες και να διαφοροποιήσουν περαιτέρω το επιχειρηματικό τους μοντέλο.