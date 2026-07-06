...Και τους ψάχνει (τους ήρωες) το Μέγαρο Μαξίμου

Τα βίντεο λοιπόν του Αντώνη Σαμαρά αιφνιδίασαν φίλους και εχθρούς του πρώην πρωθυπουργού.

Και προκάλεσαν, όπως έμαθα, αντάρα στο Μέγαρο Μαξίμου το οποίο την τέχνη των social media την έχει «σπουδάσει» από νωρίς βάζοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε ένα «κοστούμι» το οποίο, λίγα χρόνια πριν, ελάχιστοι πίστευαν ότι θα μπορούσε να «φορέσει».

Να όμως που πλέον βρίσκεται απέναντι σε μία - περίπου -ανάλογη κατάσταση.

Ο Αντώνης Σαμαράς, στα social media.

Οι πληροφορίες μου λένε πάντως πως το θέμα δε θα μείνει απλά στο επίπεδο της επικοινωνίας για την πρωθυπουργική έδρα.

Ήδη από χθες, όπως έμαθα, έχει ξεκινήσει μια άτυπη έρευνα για να βρεθούν οι άνθρωποι που έστησαν το συγκεκριμένο project το οποίο είναι πολύ πάνω από τα standards της... πολιτικής αγοράς.

Φαντάζομαι θα θέλουν και εκείνοι (οι του Μαξίμου) να τους σφίξουν το χέρι...