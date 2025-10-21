Καινοτόμος επέμβαση στις ΗΠΑ από Έλληνα γιατρό για την αποφυγή λιποθυμιών

Υπολογίζεται ότι 1 στους 3 ανθρώπους θα παρουσιάσει ένα συγκοπικό επεισόδιο (λιποθυμία) στη ζωή του. Η πιο συχνή αιτία συγκοπικού επεισοδίου είναι η λεγόμενη Αγγειοπαρασυμπαθητική (βαγοτονική) συγκοπή από υπερδραστηριότητα του πνευμονογαστρικού νεύρου που μεταφέρει σήματα από τον εγκέφαλο στην καρδιά και σε άλλα όργανα.

Μετά από κοινά ερεθίσματα όπως για παράδειγμα το συναισθηματικό στρες, το τραύμα, ο πόνος, η παρατεταμένη ορθοστασία, θέα αίματος σε συνδυασμό με αφυδάτωση, το νεύρο υπερλειτουργεί και επιβραδύνει σημαντικά το καρδιακό σφυγμό, ελαττώνει την αρτηριακή πέεση και τα άτομα λιποθυμούν. Συνήθως τα άτομα αυτά έχουν πρόδρομα συμπτώματα όπως ναυτία, εφίδρωση ή θολή όραση και μετά λιποθυμούν.

O Δρ. Απόστολος Τσιμπλούλης

Πώς γίνεται η διάγνωση και επέμβαση σε ασθενή με τάση στη λιποθυμία

Η διάγνωση γίνεται με πλήρες ιστορικό, καρδιολογική εξέταση, μέτρηση, αρτηριακής πίεσης, ηλεκτροκαρδιογράφημα και υπερηχοκαρδιογράφημα, δοκιμασία ανάκλισης και αφού αποκλειστούν οι καρδιακές παθογένειες. Τα περισσότερα άτομα τα πηγαίνουν καλά πριν και μετά επέμβαση με αποφυγή ερεθισμάτων, καλή ενυδάτωση, συμπιεστικές κάλτσες και σε κάποιες περιπτώσεις φάρμακα.

Σε κάποιες σοβαρές περιπτώσεις όμως τα άτομα μπορεί να παρουσιάσουν σημαντική βραδυκαρδία χωρίς καρδιακόσφυγμό για αρκετά δευτερόλεπτα ή/και μη συντονισμό των κόλπων και των κοιλιών της καρδιάς. Και σε αυτές τις περιπτώσεις ο γιατρός συζητά με τον ασθενή για εμφύτευση βηματοδότη.

«Με αυτή την επέμβαση που δεν είναι ακόμα στις κατευθυντήριες οδηγίες των περισσότερων νοσοκομείων γιατί ακόμα δεν έχουμε πολλά δεδομένα (αν και έχει περιγραφεί πριν κάποια χρόνια), μπορούμε να αποφύγουμε την ανάγκη εμφύτευσης βηματοδότη» μας λέει χαρακτηριστικά ο Δρ. Τσιμπλούλης.

Σε μια πρόσφατη έρευνα που παρουσιάστηκε στο Συνέδριο της «American Heart Rhythm Society» στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια το 2025 υπήρχε μείωση 78% των λιποθυμικών επεισοδίων και μείωση 98% της ανάγκης εμφύτευσης βηματοδότη σε άτομα που υποβλήθηκαν σε αυτή την επέμβαση.

«Ο ασθενής έρχεται στο νοσοκομείο. Του χορηγείται αναισθησία από αναισθησιολόγο, τοποθετούμε καθετήρες από τη μηριαία φλέβα στην καρδιά και με τεχνολογία αιχμής βρίσκουμε τις απολήξεις του πνευμονογαστρικού νεύρουστην καρδιά και κάνουμε κατάλυση (χορήγηση ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων) για λίγα δευτερόλεπτα. Η επέμβαση διαρκεί 1-2 ώρες και ο ασθενής μπορεί να πάει σπίτι του την ίδια ημέρα μπορεί να μείνει στο νοσοκομείο μια ημέρα για παρακολούθηση» λέει χαρακτηριστικά ο Δρ. Τσιμπλούλης.

Ποιος είναι ο Έλληνας από τη Λάρισα που διαπρέπει στις ΗΠΑ

Ο Δρ. Απόστολος Τσιμπλούλης γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λάρισα με σημαντικές διακρίσεις στη σχολική ηλικία: απουσιολόγος, σημαιοφόρος, ανάμεσα στους πρωτεύσαντες στο νομό Λάρισας. Πέρασε στην Ιατρική σχολή Θεσσαλονίκης από όπου και αποφοίτησε. Εκπλήρωσε τη στρατιωτική μου θητεία σε μάχιμες μονάδες στον Έβρο ενώ μέρα αποφάσισε να ολοκληρώσει την Ιατρική του εκπαίδευση στις ΗΠΑ.

Ήρθε στις ΗΠΑ το 2013 στην Ουάσιγκτον όπου και συνεργάστηκε με ερευνητές του Georgetown και «George Washington University at the Veterans Affairs Medical Center». Ολοκλήρωσε την ειδικότητα της Εσωτερικής Παθολογίας στο Georgetown University. Washington Hospital Center ενώ στη συνέχεια του έδωσαν ως ακαδημαικό ρόλο καθηγητή με στόχο την εκπαίδευση ειδικευόμενων και φοιτητών.

Έπειτα συνέχισε την καριέρα του στην καρδιολογία στο «State University of New York at Stony Brook». Υπηρέτησε ως μέλος του Δ.Σ της Ένωσης Αμερικάνων καρδιολόγων. Ο Δρ. Τσιμπλούλης έχει συγγράψει πολλά επιστημονικά άρθρα και βιβλία σχετικά με την Υπέρταση, Άσκηση, Καρδιακή ανεπάρκεια, Ηλεκτροφυσιολογία και αρρυθμιολογία. Σήμερα είναι Επίκουρος καθηγητής Ιατρικής στο Georgetown University.