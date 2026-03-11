Καιρός: «Ανοίγει ο δρόμος για περισσότερες βροχές» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

Για αλλαγή του καιρικού σκηνικού από το τέλος της εβδομάδας έκανε λόγο ο Γιώργος Τσατραφύλλιας με ανάρτησή του στα social media την Τετάρτη (11/3).

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο γνωστός μετεωρολόγος, ο αντικυκλώνας που επηρεάζει την χώρα τις τελευταίες μέρες «καταρρέει, ανοίγοντας τον δρόμο για περισσότερες βροχές». Σημειώνει, ωστόσο, ότι «είναι επιπόλαιο να μιλάμε από τώρα για ενδεχόμενο νέων κακοκαιριών και για το πώς ακριβώς θα εξελιχθεί αυτή η αστάθεια».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«"Καταρρεέι ο αντικυκλώνας και ανοίγει ο δρόμος της αστάθειας..."

Καλημέρα!

Με πολύ καλές καιρικές συνθήκες και στη στεριά και στη Θάλασσα θα κυλίσουν οι επόμενες ημέρες με την ψύχρα όμως νωρίς το πρωί και όταν πέφτει ο ήλιος να διατηρείται.

Προς το τέλος της εβδομάδας, το πεδίο υψηλών πιέσεων που επηρεάζει την περιοχή μας, δηλαδή ο αντικυκλώνας , παρουσιάζει σημάδια εξασθένησης.

Αυτό σημαίνει ότι η ατμοσφαιρική κυκλοφορία γίνεται πιο ευνοϊκή για τη διέλευση διαταραχών, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για περισσότερες βροχές.

Η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες θα βρεθεί κοντά στα κανονικά επίπεδα με τους βοριάδες να είναι οι επικρατέστεροι άνεμοι.

Είναι επιπόλαιο να μιλάμε από τώρα για ενδεχόμενο νέων κακοκαιριών και για το πώς ακριβώς θα εξελιχθεί αυτή η αστάθεια.

Η άνοιξη χαρακτηρίζεται από εύθραυστη προγνωσιμότητα, καθώς η ατμόσφαιρα βρίσκεται σε μεταβατική περίοδο και μικρές διαφοροποιήσεις στην κυκλοφορία μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικά διαφορετικές εξελίξεις.

Για τον λόγο αυτό απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή και πιο φειδωλή διατύπωση μέχρι να υπάρξει σαφέστερη σύγκλιση των προγνωστικών δεδομένων».