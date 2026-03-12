Νέα κόντρα μετεωρολόγων για το αν χαλάει ο καιρός: Η ανάρτηση Τσατραφύλλια με τον «σκουπιδοτενεκέ»

Νέα ένταση προέκυψε μεταξύ των μετεωρολόγων για την προοπτική του καιρού στη χώρα, καθώς ορισμένες προγνώσεις «βλέπουν» αλλαγή του σκηνικού με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας την επόμενη εβδομάδα ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι είναι νωρίς για να εκτιμηθεί κάτι τέοιο.

Σε σημερινή ανάρτησή του για την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες, ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει ότι από την Πέμπτη 19 Μαρτίου και μετά «διαφαίνεται μεταβολή του καιρού με πιο οργανωμένα συστήματα που θα δώσουν αξιόλογες βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια της χώρας έως και την επόμενη Κυριακή ενώ παράλληλα θα έχουμε και πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας».

Αναλυτικά, ο μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής του ΕΜΚ της ΕΜΥ τονίζει:

«Τις επόμενες ημέρες ο καιρός στη χώρα θα παραμείνει γενικά ήπιος και σχετικά σταθερός, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα με την ‘απαραίτητη’ ψύχρα (ή ακόμη και τον παγετό) τη νύχτα και νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια.

Την Παρασκευή και το Σάββατο προβλέπεται κατά κανόνα αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου δεν αποκλείονται ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις στα ανατολικά και το Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται γύρω στους 16 έως 18 βαθμούς και τοπικά έως 19 βαθμούς στα νότια.

Παρόμοιο σκηνικό αναμένεται και την Κυριακή έως την Τρίτη, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και το Ιόνιο.

Στη συνέχεια όμως, κυρίως από την Πέμπτη και μετά, διαφαίνεται μεταβολή του καιρού με πιο οργανωμένα συστήματα που θα δώσουν αξιόλογες βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια της χώρας έως και την επόμενη Κυριακή ενώ παράλληλα θα έχουμε και πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας».

Ζιακόπουλος: Θα πέσει σίγουρα ο υδράργυρος

«Σχεδόν σίγουρος» για την πτώση στη θερμοκρασία «το δεύτερο μισό» της επόμενης εβδομάδας, εμφανίζεται και ο Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Όπως σημειώνει στην πρόγνωσή του ο μετεωρολόγος:

«Την Παρασκευή (13/3), δεν προβλέπονται βροχές και μάλιστα στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Το Σαββατοκύριακο (14-15/3), υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών βροχών στη Δ-ΒΔ Ελλάδα. Οι άνεμοι μόνο την Κυριακή κατά τόπους στο Αιγαίο θα φθάνουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου στα ίδια επίπεδα.

Αναφορικά με την εξέλιξη του καιρού την επόμενη εβδομάδα, στο πρώτο μισό της δεν αναμένεται σημαντική μεταβολή, αλλά στο δεύτερο το σχεδόν σίγουρο είναι η πτώση της θερμοκρασίας». Ωστόσο, ο Δημήτρης Ζιακόπουλος επιφυλακτικός για την εκδήλωση φαινομένων, λέγοντας: «Για την εκδήλωση αξιόλογων βροχών, πώς να εμπιστευτείς τους βοριάδες;».

Αρναούτογλου: Θερμοκρασίες που θα θυμίζουν χειμώνα

Σε βίντεο που ανέβασε χθες Τετάρτη (11/3) ο Σάκης Αρναούτογλου, με τη δική του εκτίμηση για την προοπτική του καιρού, υπογραμμίζει ότι από το βράδυ της Δευτέρας να ξεκινήσουν βροχές σε αρκετές περιοχές της δυτικής Ελλάδας, ωστόσο, με βάση τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, «δεν φαίνεται κάτι το ιδιαίτερο».

Μετά την Τρίτη 17 και κυρίως την Τετάρτη 18 Μαρτίου «αναμένεται να εκδηλωθεί καιρική αστάθεια που θα επηρεάσει κυρίως τα κεντρικά, δυτικά και νότια τμήματα της χώρας», αναφέρει.

«Παράλληλα, η θερμοκρασία φαίνεται πως θα σημειώσει πτώση, καθώς δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για κάθοδο ψυχρών αερίων μαζών από τη βορειοανατολική Ευρώπη», σημειώνει ο έμπειρος προγνώστης καιρού.

Τονίζει δε ότι «αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί η αίσθηση του κρύου θα είναι πιο έντονη, με θερμοκρασίες που θα θυμίζουν χειμώνα, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν και τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά».

«Τα επόμενα 24ωρα θα δείξουν αν αυτή η ψυχρή αέρια μάζα θα γίνει πιο έντονη ή αν θα φτάσει τελικά πιο εξασθενημένη», επισημαίνει ο Σάκης Αρναούτογλου.

Τσατραφύλλιας: «Δεν είναι σοβαρό να μιλάμε για 8 ημέρες μετά...»

Σε μια καυστική του ανάρτηση το μεσημέρι της Πέμπτης (12/3) ο Γιώργος Τσατραφύλλιας τονίζει τη διαφωνία του με τις προγνώσεις των συναδέλφων του που γίνονται για πολλές ημέρες μετά λόγω επισφάλειας.

Στην ανάρτησή του έχει ανεβάσει μια εικόνα με έναν κάλαθο αχρήστων όπου «τοποθετεί» την πρόγνωση των 8 ημερών, ενώ τονίζει:

«Δεν είναι σοβαρή μετεωρολογική ενημέρωση να αναπαράγονται από τώρα σενάρια κακοκαιρίας για 7-8 ημέρες μετά ως δεδομένες προβλέψεις. Αυτό εκθέτει την επιστήμη και παραπληροφορεί το κοινό».