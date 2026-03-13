Καιρός: Επιστρέφει δυναμικά ο χειμώνας - Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού μετά από ένα ανοιξιάτικο Σαββατοκύριακο σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Γιώργο Τσατραφύλλια.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, κύριο χαρακτηριστικό του καιρού τις επόμενες ημέρες θα είναι η ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας ενώ θα συνοδεύονται από βροχές και καταιγίδες, χωρίς ωστόσο κάποιο ακραίο φαινόμενο.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Με καλό καιρό και σε στεριά και σε θάλασσα θα κυλίσει το Σαββατοκύριακο. Η θερμοκρασία θα βρεθεί κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα.

Από τη Δευτέρα 16/3 η περιοχή μας αποκτά καιρική κινητικότητα με βροχές οι οποίες μπορεί κατά διαστήματα να διατηρηθούν μέχρι το τέλος του μήνα και δείχνουν να είναι πιο πολλές στη δυτική και νότια Ελλάδα.

Επιπλέον αισθητή θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας από την προσεχή Τετάρτη και για λίγες ημέρες. Ο υδράργυρος θα βρεθεί 5-6 βαθμούς κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Προς το παρών κάτι ακραίο δεν φαίνεται για την συγκεκριμένη περίοδο. Ωστόσο την άνοιξη όπως έχουμε πει η πρόγνωση χρειάζεται μετριοπάθεια και συνεχή επικαιροποίηση, γιατί η φύση της εποχής ευνοεί τις γρήγορες και συχνά απρόβλεπτες αλλαγές».

Η πρόγνωση Κολυδά

Τις επόμενες ημέρες ο καιρός στη χώρα θα παραμείνει γενικά ήπιος και σχετικά σταθερός, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα με την «απαραίτητη» ψύχρα (ή ακόμη και τον παγετό) τη νύχτα και νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια .

Την Παρασκευή και το Σάββατο προβλέπεται κατά κανόνα αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου δεν αποκλείονται ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις στα ανατολικά και το Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται γύρω στους 16 έως 18 βαθμούς και τοπικά έως 19 βαθμούς στα νότια. Παρόμοιο σκηνικό αναμένεται και την Κυριακή έως την Τρίτη, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και το Ιόνιο.

Στη συνέχεια όμως, κυρίως από την Πέμπτη και μετά, διαφαίνεται μεταβολή του καιρού με πιο οργανωμένα συστήματα που θα δώσουν αξιόλογες βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια της χώρας έως και την επόμενη Κυριακή ενώ παράλληλα θα έχουμε και πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας.