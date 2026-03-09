Καιρός: Συννεφιά σε αρκετές περιοχές - Πού υπάρχει πιθανότητα για βροχές

Αυξημένες νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα Δευτέρα (9/3) σε περιοχές των κεντρικών και βόρειων ηπειρωτικών τμημάτων της χώρας, καθώς και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, ενώ η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει κάποια αξιόλογη μεταβολή.

Στην Aττική προβλέπονται νεφώσεις, οι οποίες θα είναι κατά διαστήματα πιο πυκνές έως το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά τμήματα του νομού η μέγιστη τιμή το μεσημέρι θα είναι περίπου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 6 έως 7 μποφόρ.

Παρόμοια θα είναι η εικόνα του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, όπου έως το μεσημέρι θα επικρατεί πιο πυκνή συννεφιά, η οποία σταδιακά θα δώσει τη θέση της σε αραιότερες νεφώσεις στο δεύτερο μισό της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με ένταση 2 έως 3 μποφόρ.

Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας θα επικρατήσουν κυρίως στη δυτική Ελλάδα αλλά και στο ανατολικό Αιγαίο. Ωστόσο, στις περιοχές όπου οι νεφώσεις θα είναι πιο πυκνές υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν ασθενείς και σύντομες βροχοπτώσεις. Συγκεκριμένα, μέχρι το μεσημέρι ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές ψιχάλες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τμήματα της κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας, τη Θεσσαλία, την Εύβοια και την Κρήτη.

Η ημέρα θα είναι πιο ζεστή στα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας, όπου η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα σημειωθεί μικρή πτώση, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται μεταξύ 13 και 16 βαθμών.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ πρόσκαιρα έως το μεσημέρι θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 6 έως 7 μποφόρ, ενώ τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο ενδέχεται να αγγίξουν ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Ο καιρός την Τρίτη (10/3)

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες,την Κρήτη και από το απόγευμα στην Πελοπόννησο.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση μετά το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 17, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 16 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη (11/3)

Στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την Πελοπόννησο νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στη Στερεά και την Εύβοια.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς, στις νότιες θαλάσσιες περιοχές θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και τα βόρεια.

Ο καιρός την Πέμπτη (12/3)

Γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στα δυτικά και τα νότια μέχρι το απόγευμα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

Ο καιρός την Παρασκευή (13/3)

Γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι στα δυτικά και τα βόρεια θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις, οπότε είναι πιθανό στα βορειοδυτικά να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 2 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.