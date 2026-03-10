Καιρός: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας - Η αναλυτική πρόγνωση

Γενικά καλός αναμένεται να είναι ο καιρός σήμερα, Τρίτη 10 Μαρτίου, σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, θα επικρατήσει αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές.

Τις πρώτες πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές και βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά και νότια ενδέχεται να φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Από το απόγευμα αναμένεται σταδιακή εξασθένησή τους.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά. Στα βόρεια θα φτάσει έως τους 16 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 18 βαθμούς, ενώ τοπικά στα δυτικά, στη νότια Κρήτη και στα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 19 βαθμούς.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 έως 5 μποφόρ και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι έως και 2 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός με λίγες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση ανά περιοχή

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα νότια.Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και τις πρωινές ώρες στα κεντρικά και νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες κυρίως στα κεντρικά και νότια, ενώ από το μεσημέρι ο καιρός θα γίνει γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι βορειοανατολικοί 3 έως 5 μποφόρ, ενώ μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά και νότια θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Λίγες νεφώσεις αναμένονται κατά διαστήματα αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί, ενώ στα ανατολικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και τοπικά στα δυτικά τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου και στη νότια Κρήτη θα φτάσει έως τους 19 βαθμούς.

Μακεδονία – Θράκη

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 έως 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 έως 5 μποφόρ και τις πρωινές ώρες τοπικά έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι κυρίως στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί και στα νότια ανατολικοί νοτιοανατολικοί, 3 έως 5 μποφόρ, ενώ τις πρωινές ώρες στα βόρεια θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια θα είναι κατά 2 έως 3 βαθμούς χαμηλότερη.