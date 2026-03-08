Χαλάει ο καιρός τη Δευτέρα: Πέφτει η θερμοκρασία – Σε ποιες περιοχές θα βρέξει

Στα δύο «χωρίζει» τη χώρα ο καιρός τη Δευτέρα, 9 Μαρτίου, καθώς στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα εκδηλωθούν βροχές, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν λίγα σύννεφα και αρκετή ηλιοφάνεια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ, λίγες νεφώσεις αναμένονται κατά τόπους αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια κυρίως μέχρι το απόγευμα.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 14 βαθμούς, στα ανατολικά τους 15 με 17 και στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6, στα ανατολικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 και στα ανατολικά και βόρεια έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις αυξημένες μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά του νομού έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι κυρίως στο Ιόνιο και την Ήπειρο όπου θα σημειωθούν λίγες βροχές κατά τόπους και πιθανόν στα βορειοδυτικά όμβροι.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στον Πατραϊκό έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και τα βόρεια όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 5 με 6, τοπικά στα ανατολικά και τα νότια 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στην Κρήτη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, στα δυτικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 με 17 και στη νότια Κρήτη έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα