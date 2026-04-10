Καλαμάκι: Βίντεο από τη σύγκρουση τραμ με φορτηγάκι που έκανε όπισθεν

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε βίντεο από τροχαίο ατύχημα μεταξύ μικρού φορτηγού και τραμ, που σημειώθηκε στο Καλαμάκι Αλίμου τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου.

Το οπτικό υλικό προέρχεται από κάμερα που βρίσκεται στο εσωτερικό του συρμού και καταγράφει τη στιγμή της σύγκρουσης. Στο βίντεο διακρίνεται το βαν να κινείται με όπισθεν και να εισέρχεται στη γραμμή του τραμ, το οποίο εκείνη τη στιγμή κινούνταν κανονικά επί των ραγών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο οδηγός του φορτηγού δεν αντιλήφθηκε την προσέγγιση του συρμού, με αποτέλεσμα να προκληθεί η σύγκρουση.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς να υπάρχει περιθώριο αντίδρασης.