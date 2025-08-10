Καλοκαιρινός «ξεσηκωμός»: Φεύγουν μαζικά για διακοπές – Εικόνες από λιμάνια, ΚΤΕΛ και αεροδρόμια

Με τον ήλιο να λάμπει και το θερμόμετρο να θυμίζει ότι ο Αύγουστος είναι στα καλύτερά του, η έξοδος των αδειούχων συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.

Από νωρίς το πρωί, η καρδιά των ταξιδιών χτυπά δυνατά στα μεγάλα λιμάνια της χώρας. Στον Πειραιά, τη Ραφήνα και το Λαύριο, οι προβλήτες γεμίζουν .

Οι επιβάτες φτάνουν με τις βαλίτσες τους στο χέρι, ενώ δεκάδες αυτοκίνητα περιμένουν υπομονετικά στη σειρά για να περάσουν τις μπουκαπόρτες των πλοίων. Οι λιμενεργάτες δίνουν οδηγίες, τα μεγάφωνα ανακοινώνουν αναχωρήσεις και η ροή είναι συνεχής, με τα δρομολόγια να αναχωρούν το ένα μετά το άλλο.

INTIME

INTIME

INTIME

INTIME

Στους σταθμούς των ΚΤΕΛ, οι σκηνές είναι εξίσου ζωντανές. Ουρές για εισιτήρια, γρήγορες αγκαλιές αποχαιρετισμού και τσάντες γεμάτες σνακ για τη διαδρομή. Οι προορισμοί ποικίλουν: από ήσυχα χωριά για λίγη ηρεμία μέχρι πολυσύχναστα για γλέντι μέχρι το πρωί.

Δεν είναι όμως λίγοι κι εκείνοι που προτίμησαν να ταξιδέψουν με το αυτοκίνητο. Από το πρωί, οι μεγάλες εθνικές οδοί δέχονται αυξημένο όγκο οχημάτων, ωστόσο μέχρι στιγμής η κυκλοφορία διεξάγεται ομαλά, χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις. Η κίνηση παραμένει σταθερή και οι οδηγοί απολαμβάνουν τη διαδρομή προς τον προορισμό τους με σύμμαχο τον καλό καιρό.

EUROKINISSI

EUROKINISSI

EUROKINISSI

EUROKINISSI

Και στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», το ίδιο σκηνικό – βαλίτσες να κυλούν, αεροπλάνα να απογειώνονται και οι επιβάτες να ψάχνουν την πύλη τους με ένα χαμόγελο που προδίδει ότι το μυαλό τους έχει ήδη φύγει διακοπές.

Όπου κι αν πηγαίνουν, όλοι έχουν κάτι κοινό: τη διάθεση να αφήσουν για λίγο πίσω τους την καθημερινότητα και να γεμίσουν τις μέρες τους με ήλιο, θάλασσα και ιστορίες που θα διηγούνται το χειμώνα. Το ελληνικό καλοκαίρι είναι στο φόρτε του και η μεγάλη εξόρμηση συνεχίζεται… ακάθεκτη!

ΙΝΤΙΜΕ

ΙΝΤΙΜΕ

INTIME