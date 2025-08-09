Αναβρασμός στο λιμάνι του Πειραιά: Κανονικά τα δρομολόγια αλλά... όχι για όλους τους επιβάτες - Τι συνέβη

Κανονικά πραγματοποιούνται σήμερα τα προγραμματισμένα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια της Αττικής. Το χθεσινό απαγορευτικό, λόγω των θυελλωδών ανέμων που έφτανε κατά τόπους ακόμη και τα 9 μποφόρ, προκάλεσε σημαντική ταλαιπωρία στους επιβάτες που είχαν προμηθευτεί εισιτήρια για τις μετακινήσεις τους.

Ωστόσο χιλιάδες ήταν οι εκδρομείς που κατάφεραν να αναχωρήσουν, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα για τους προορισμούς τους. Από το λιμάνι του Πειραιά πραματοποιήθηκαν 16 δρομολόγια με 18.719 επιβάτες, για τον Αργοσαρωνικό πραγματοποιήθηκαν 51 δρομολόγια με 9.440 επιβάτες, από το Λαύριο πραγματοποιήθηκαν 9 δρομολόγια με 2.616 επιβάτες και τέλος από την Ραφήνα αναχώρησαν 4 πλοία με 1.079 επιβάτες.

Eurokinissi

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι καιρικές συνθήκες σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες θα είναι αρκετά καλές. Συνεπώς οι τελευταίοι ταξιδιώτες του Αυγούστου, ενόψει Δεκαπενταύγουστου δεν θα αντιμετωπίσουν προβλήματα στις μετακινήσεις τους. Όσων ταξιδιωτών τα δρομολόγια δεν πραγματοποιήθηκαν χθες εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, πρέπει να επικοινωνήσουν με την ακτοπλοϊκή εταιρία ώστε να διευθετηθεί το ζήτημα της μετακίνησης τους.

Ένταση έξω από το πλοίο για Νάξο – Αρνήθηκαν σε ταξιδιώτες την επιβίβαση

Ωστόσο για πάνω από 100 επιβάτες με προορισμό τη Νάξο συνεχίστηκε και σήμερα η ταλαιπωρία στα λιμάνια, παρά την άρση του απαγορευτικού. Αν και τα δρομολόγια φεύγουν κανονικά από τα λιμάνια της χώρας, υπήρξε καθυστέρηση μίας ώρας σήμερα το πρωί στο δρομολόγιο της Νάξου, καθώς οι επιβάτες που ήταν να φύγουν χθες και δεν έφυγαν τελικά ανέβηκαν στον καταπέλτη του πλοίου.

Πιο συγκεκριμένα, στις 6:45 το πρωί περισσότεροι από εκατό επιβάτες, οι οποίοι είχαν στα χέρια τους εισιτήρια με χθεσινή ημερομηνία και δεν έφυγαν χθες λόγω του απαγορευτικό απόπλου, ενημερώθηκαν από την ακτοπλοϊκή εταιρεία πως θα αναχωρήσουν με το σημερινό πλοίο την ίδια ώρα.

Eurokinissi

Πήγαν στο πλοίο, αλλά ενημερώθηκαν από το πλήρωμα ότι δεν θα ταξιδέψουν ούτε και σήμερα, με αποτέλεσμα κάποιοι από αυτούς να ανεβούν στον καταπέλτη του πλοίου και να καθυστερήσουν για 1 ώρα τον απόπλου.

Ωστόσο, μετά από περίπου μια ώρα διαπραγματεύσεων με τα στελέχη του Λιμενικού αποχώρησαν από το σημείο και φυσικά επικοινώνησαν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες προκειμένου να μάθουν αν και πότε θα πραγματοποιήσουν το ταξίδι τους.

«Εμείς που έχουμε πληρώσει, είμαστε καθόλα νόμιμοι, έχουμε τα αμάξια μας, έχουμε τα εισιτήριά μας, έχουμε ακριβοπληρώσει και καταλύματα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα, τι θα κάνουμε», διερωτήθηκε μία επιβάτιδα, μιλώντας στο ΕΡΤ

Ένας άλλος επιβάτης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ερχόμαστε εδώ και όχι απλά μας διώχνουν και μας λένε φύγετε, αλλά όταν πηγαίνουμε να ρωτήσουμε και μας λένε τα εισιτήρια δεν μπορούν να αλλάξουν. Αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο».