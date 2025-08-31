«Καλώς ήρθατε στον εγκέφαλο κάποιου με ΔΕΠΥ»: Το viral βίντεο που έκανε πολλούς να ιδρώσουν...

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) είναι μια διαταραχή που επηρεάζει τον τρόπο συμπεριφοράς ενός ανθρώπου. Οι πάσχοντες δείχνουν ακούραστοι, δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν σε κάτι και μπορεί να δρουν παρορμητικά.



Τα συμπτώματά της μπορεί κανείς να τα διακρίνει από πολύ μικρή ηλικία, ήδη από 3 ετών και γίνονται ακόμη πιο εμφανή όταν το παιδί ξεκινά να πηγαίνει σχολείο.



Η πλειοψηφία των διαγνώσεων πραγματοποιείται μεταξύ 6 και 12 ετών, σύμφωνα με στοιχεία του nhs.uk. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπολογίζεται ότι περίπου 2,6 εκατομμύρια άτομα ζουν με τη συγκεκριμένη διαταραχή.



Τα συμπτώματα συνήθως αυξάνουν με την πάροδο της ηλικίας, ωστόσο πολλοί ενήλικοι που έχουν διαγνωστεί με ΔΕΠΥ από την παιδική ηλικία συνεχίζουν να παρουσιάζουν δυσκολίες στην ενήλικη ζωή τους.



Η ΔΕΠΥ μπορεί να συνυπάρχει και με άλλες ασθένειες όπως οι αγχώδεις διαταραχές, οι μαθησιακές δυσκολίες, οι συναισθηματικές διαταραχές.



Η συχνότητα εμφάνισής της είναι περίπου στο 5-7% του μαθητικού πληθυσμού, ενώ η αναλογία περιστατικών ανά φύλο είναι 3 προς 1, με τα αγόρια να υπερτερούν.

Πώς είναι να ζεις με ΔΕΠΥ

Η Olivia Lutfallah, δημιουργός περιεχομένου που πάσχει από ΔΕΠΥ, μοιράστηκε ένα βίντεο-προσομοίωση που δείχνει πώς είναι μια συζήτηση σε γεμάτο και θορυβώδες περιβάλλον, όπως ένα εμπορικό κέντρο ή καφέ.



Στο βίντεο οι ήχοι του περιβάλλοντος δυναμώνουν μέχρι να γίνουν ίδιοι σε ένταση με τη φωνή της, ενώ τυχαία αντικείμενα εμφανίζονται στην οθόνη, κάνοντας δύσκολη τη συγκέντρωση. Η Olivia εξηγεί πως ο εγκέφαλος μοιάζει «υπερφορτωμένος» από οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα.

Στη συνέχεια, αναπαράγει σχόλια που ακούει συχνά από άλλους:

-«Είναι αγένεια να μην κοιτάς στα μάτια»

-«Απλώς προσπάθησε περισσότερο να συγκεντρωθείς»

-«Γιατί είσαι πάντα κουρασμένη; Δεν έκανες τίποτα όλη μέρα, είσαι τεμπέλα»

Η ίδια τονίζει: «Φαντάσου να ακούς αυτά τα σχόλια συνεχώς… Εγώ μπορώ. Καλώς ήρθατε στον εγκέφαλο κάποιου με ΔΕΠΥ».

«Το βίντεο με έκανε να ιδρώσω»

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral και συγκέντρωσε χιλιάδες σχόλια από ανθρώπους που ένιωσαν ότι «αναγνώρισαν τον εαυτό τους».



Ένας χρήστης έγραψε: «Μισώ αυτόν τον ήχο, ως άτομο με βαριά μορφή ΔΕΠΥ. Με έκανε να ιδρώσω» ενώ άλλος σημείωσε: «Έχω ΔΕΠΥ και η καρδιά μου άρχισε να χτυπά πιο γρήγορα. Το ένιωσα».