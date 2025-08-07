Καλωσορίζοντας τους επισκέπτες της χώρας μας με μήνυμα ζωής

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», σε συνεργασία με το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.), με την υποστήριξη της Interbus και υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, υλοποιεί για μία ακόμη χρονιά την καθιερωμένη επικοινωνιακή του εκστρατεία για την Οδική Ασφάλεια με μήνυμα: «Enjoy visiting Greece – Stay safe on the road».

Η εκστρατεία, η οποία πραγματοποιείται ανελλιπώς κάθε καλοκαίρι από το 2013, απευθύνεται σε Έλληνες και ξένους οδηγούς, τουρίστες και ταξιδιώτες που επισκέπτονται τη χώρα μας, με στόχο να υπενθυμίσει ότι η ασφάλεια στο δρόμο είναι εξίσου σημαντική όσο και η ευχάριστη διαμονή τους.

Για όλο τον μήνα Αύγουστο, οι προθήκες του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών κοσμούνται με τις αφίσες της εκστρατείας του Ινστιτούτου, μεταφέροντας με άμεσο και εικαστικά ελκυστικό τρόπο μηνύματα για υπεύθυνη και ασφαλή οδήγηση. Το δημιουργικό παραλληλίζει την ασφάλεια των αερομεταφορών με την αναγκαία ασφάλεια που οφείλουμε να διασφαλίζουμε και στις οδικές μας μετακινήσεις.

Η καμπάνια αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, δεδομένου ότι περίπου το 41,7 % των ετήσιων θανάτων από τροχαία δυστυχήματα στην Ελλάδα καταγράφονται τους μήνες Ιούνιο έως Σεπτέμβριο, με αποκορύφωμα τον Αύγουστο. Ειδικά στις νησιωτικές περιοχές και κυρίως στο Νότιο Αιγαίο –τον πιο δημοφιλή τουριστικό προορισμό της χώρας– ο δείκτης θνησιμότητας αγγίζει κατά μέσο όρο τους 65,4 νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκους, όταν ο αντίστοιχος εθνικός μέσος όρος είναι 26,2 (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 2017–2023).

Τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία για τη θερινή περίοδο του 2024 (Ιούνιος–Αύγουστος) επιβεβαιώνουν τη σοβαρότητα της κατάστασης: 219 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 177 τραυματίστηκαν σοβαρά και 3.635 τραυματίστηκαν ελαφρά σε τροχαία συμβάντα στη χώρα μας, σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Η φετινή καμπάνια τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, το οποίο υποστηρίζει θεσμικά την εκστρατεία του Ι.Ο.ΑΣ. στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, σηματοδοτώντας την απαρχή μιας ευρύτερης συνεργασίας και κοινών δράσεων για την ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας στον τομέα του τουρισμού, αναγνωρίζοντας τον κομβικό ρόλο της ασφάλειας στις μετακινήσεις για τη θετική εμπειρία του επισκέπτη και τη δημόσια υγεία.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του Ινστιτούτου έχει αναγνωριστεί ως καλή πρακτική από ευρωπαϊκούς φορείς, με το Ινστιτούτο να έχει κληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να την παρουσιάσει στην τελετή απονομής των Βραβείων Αριστείας της Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής Ασφάλειας στις Βρυξέλλες (2022).

Η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», κα Βασιλική Δανέλλη–Μυλωνά, δήλωσε σχετικά με τη θερινή εκστρατεία του Ινστιτούτου στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών: «Η Οδική Ασφάλεια αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εθνικής στρατηγικής για τον τουρισμό και την ευημερία των πολιτών και επισκεπτών της χώρας. Με τη φετινή μας καμπάνια στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, καλωσορίζουμε τους επισκέπτες της πατρίδας μας με ένα μήνυμα ευθύνης: Να απολαύσουν τις διακοπές τους με ασφάλεια και σύνεση στο δρόμο. Η Ελλάδα δεν προσφέρει μόνο φιλοξενία, αλλά και σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή.»

Παράλληλα με την ανάρτηση των μηνυμάτων στο Δ.Α.Α., βρίσκεται σε εξέλιξη η διάδοση κοινωνικών μηνυμάτων με τις καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» οι οποίες προβάλλονται ως τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ από όλα τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά δίκτυα της χώρας βάσει της σχετικής απόφασης του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου (ΕΣΡ).

Το καλοκαίρι είναι η ιδανική εποχή για εξορμήσεις με τα οχήματά μας ώστε να απολαμβάνουμε τις ομορφιές της πατρίδας μας, πάντα όμως με ασφάλεια και προσοχή στο δρόμο!