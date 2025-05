20 Χρόνια Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»

Τα 20 Χρόνια κλείνει το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»! Το Ινστιτούτο που άλλαξε το διάλογο για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα, τίμησε την πορεία του.

Με ιδιαίτερη επιτυχία και συγκίνηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12 Μαΐου 2025 στο Ζάππειο Μέγαρο η Επετειακή Εκδήλωση του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων αδιάλειπτης δράσης στην υπηρεσία της Οδικής Ασφάλειας.

Η εκδήλωση, που τελούσε υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και πραγματοποιήθηκε σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής, αποτέλεσε ορόσημο στην πορεία του Ινστιτούτου, αναδεικνύοντας την πολυετή προσφορά του αλλά και το μέλλον της Οδικής Ασφάλειας στη χώρα μας και διεθνώς.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν υψηλόβαθμοι θεσμικοί εκπρόσωποι της Πολιτείας, στελέχη της Αυτοδιοίκησης, της Ακαδημαϊκής και Επιχειρηματικής κοινότητας, καθώς και κοινωνικοί εταίροι από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι με κοινό χαρακτηριστικό τη δέσμευσή τους για έναν κόσμο χωρίς τροχαία δυστυχήματα, έδωσαν ισχυρό παρών στην προσπάθεια που συνεχίζει με συνέπεια το Ινστιτούτο.

Επίτιμοι καλεσμένοι στην εκδήλωση ήταν ο Γενικός Γραμματέας Κινητικότητας της 0FIA, κ. Willem Groenewald, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της FIA, κ. Mohammed Ben Sulayem, καθώς και ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής Ράλλυ και πρώην Ευρωβουλευτής, κ. Ari Pieti Uolevi Vatanen, η παρουσία του οποίου προκάλεσε ιδιαίτερη συγκίνηση στους παρευρισκόμενους. Και οι δύο ταξίδεψαν στην Ελλάδα ειδικά για να παραστούν στην επετειακή εκδήλωση του Ι.Ο.ΑΣ.

Στην έναρξη της εκδήλωσης, η κα Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και ευχαρίστησε θερμά όλους όσους στήριξαν την πορεία του Ινστιτούτου από την ίδρυσή του έως σήμερα. Τόνισε πως «Η φετινή επέτειος αποτελεί όχι μόνο αφορμή για ανασκόπηση του έργου που έχει επιτελεστεί, αλλά και έναυσμα για ανανέωση της συλλογικής μας δέσμευσης σε έναν κοινό στόχο: τη δημιουργία ενός κόσμου χωρίς τροχαία δυστυχήματα. Μέσα από συγκίνηση, πίστη και αδιάκοπη δράση, το Ινστιτούτο συνεχίζει να πρωτοστατεί στον αγώνα για την Οδική Ασφάλεια, με όχημα την επιστημονική τεκμηρίωση, τη χρήση της τεχνολογίας, τη συνεργασία και την ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών».

Το καλωσόρισμα της Προέδρου του Ινστιτούτου συνοδεύθηκε με την προβολή επετειακού βίντεο που υπενθύμισε στους συμμετέχοντες σημαντικές στιγμές της πορείας του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς».

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης που παρέστη και ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Κατά τον χαιρετισμό του, ο κ. Χατζηδάκης εξήρε το έργο του Ι.Ο.ΑΣ. και ευχαρίστησε το Ινστιτούτο για τη διαχρονική του προσφορά στην Ελληνική κοινωνία αλλά και διεθνώς.

Εκτός από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης χαιρετισμό απηύθυναν επίσης εκπρόσωποι της Πολιτείας και διακεκριμένες προσωπικότητες υψηλού κύρους με την ακόλουθη σειρά εμφάνισης: ο Βουλευτής Β’ Πειραιώς και Μέλος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας της Βουλής κ. Μιχαήλ Λιβανός, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικήτα Κακλαμάνη, ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Αθηνών κ. Κωνσταντίνος Ζώμπος, ο Γενικός Γραμματέας Κινητικότητας της FIA, Mr. Willem Groenewald, ο Πρόεδρος της HELLASTRON, κ. Εμμανουήλ Βράιλας και ο Πρόεδρος της Διεθνούς Οδικής Ομοσπονδίας (IRF), κ. Δημήτρης Μανδαλώζης.



Μετά τους χαιρετισμούς των εκπροσώπων της Πολιτείας και των διακεκριμένων προσκεκλημένων, τον λόγο έλαβαν οι κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης, οι οποίοι με επιστημονική αρτιότητα και ενσυναίσθηση ανέδειξαν κρίσιμες πτυχές της Οδικής Ασφάλειας και τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών. Οι τοποθετήσεις τους αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης και κινητοποίησης για όλους τους παρευρισκόμενους, υπογραμμίζοντας τον ρόλο του Ινστιτούτου ως καταλύτη στην εθνική και διεθνή προσπάθεια για την Οδική Ασφάλεια. Ομιλητές στην εκδήλωση με σειρά εμφάνισης ήταν οι: Ari Pieti Uolevi Vatanen, Παγκόσμιος Πρωταθλητής Ράλλυ & πρώην Ευρωβουλευτής με θητεία στην Επιτροπή Μεταφορών της ΕΕ, Antonio Avenoso, Εκτελεστικός ∆ιευθυντής Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC - European Transport Safety Council), Dott.ssa Luciana Iorio, Chair of the UNECE Global Forum for Road Traffic Safety- WP1, Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, Συν-ιδρύτρια και Πρόεδρος του World Human Forum(WHF), Isabelle Kardacz, Πρώην Επικεφαλής της Μονάδας Οδικής Ασφάλειας και Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων, DG MOVE, Δημήτριος Γκατσώνης, Β’ Αντιπρόεδρος Hellastron, Μέλος ΕΕ, Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής, «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.» και Στέφανος Αγιάσογλου, Διευθύνων Σύμβουλος Ο.ΣΥ. Α.Ε (Οδικές Συγκοινωνίες).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ανακοινώθηκαν επίσης:

Ανάπτυξη κοινής εκστρατείας για την Οδική Ασφάλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και του Ινστιτούτου με συμμετοχή Ολυμπιονικών και Παραολυμπιονικών που θα αποτελέσουν πρεσβευτές της πρωτοβουλίας. Την εκστρατεία ανακοίνωσαν η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. μαζί με τον Ολυμπιονίκη και Πρόεδρο της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΕΘΝ.Ο.Α.) κ. Δημοσθένη Ταμπάκο εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Ισίδωρο Κούβελο.

Τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου Safe & Sustainable Mobility “Driving Change”, που υλοποιήθηκε από το Ι.Ο.ΑΣ. με την υποστήριξη της FIA. Την παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας έκανε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Paolo Perego (UNICATT) ενώ προβλήθηκε προωθητικό βίντεο για αυτήν, που παρήγαγε το Ινστιτούτο με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Road Safety Index της FIA, με έμφαση στην Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία που παρουσιάστηκε από τον Επικεφαλής Οδικής Ασφάλειας και Παγκόσμιας Συνηγορίας της FIA, Luca Pascotto, ανακοινώθηκε επίσης, ότι η Vodafone Ελλάδας είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα και διεθνώς στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών που λαμβάνει τη διάκριση 3 αστέρων για τον Δείκτη Οδικής Ασφάλειας, με την υποστήριξη του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», Μέλους της FIA.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την καθιερωμένη από το Ι.Ο.ΑΣ., βράβευση του «Τροχονόμου της Χρονιάς» με επίδοση τιμητικών τίτλων στους βραβευθέντες και συσκευές αλκοολομέτρησης για τα τμήματα στα οποία υπηρετούν.

Τα βραβεία επέδωσαν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτης Στάθης, εκπροσωπώντας τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ενώ ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγος κ. Δημήτρης Μάλλιος αναφέρθηκε στο θεσμό και στην πολύχρονη εποικοδομητική συνεργασία του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. με το Ινστιτούτο. Τα βραβεία για την σημαντική τους συμβολή στην Οδική Ασφάλεια έλαβαν ο Ανθυπαστυνόμος κ. Δεληδάκης Κωνσταντίνος, Τμήματος Τροχαίας Ρόδου και η Αστυφύλακας κα. Σταμκοπούλου Ιωάννα, Α’ Τ.Τ. Δυτικής Αττικής.

Από το Ινστιτούτο τα βραβεία του «Εθελοντή της Χρονιάς» για την υποστήριξή τους στο έργο του Ινστιτούτου, αποδόθηκαν από την Υπεύθυνη Προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΕΚΟ (Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια) κα Ζωή Τσιριμιάγκου και από την Πρόεδρο του Ινστιτούτου στους διακριθέντες ενεργούς εθελοντές, κα Ιωάννα Γρηγοριάδου και κ. Σπύρο Αυγουστή.

Με την ευκαιρία της επετείου 20 ετών από την ίδρυση του Ι.Ο.Α.Σ. «Πάνος Μυλωνάς», ο Πρόεδρος της HELLASTRON κ. Μ. Βράιλας έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» διανύουμε ήδη 20 χρόνια κοινής πορείας για ασφαλείς δρόμους. Τα αποτελέσματα που έχουμε πετύχει μαζί είναι κέρδος σε ανθρώπινες ζωές. Η οδική ασφάλεια, όμως, παραμένει μια διαρκής πρόκληση. Ως HELLASTRON, ένωση των οκτώ εταιρειών παραχώρησης ελληνικών αυτοκινητοδρόμων, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε το έργο του Ινστιτούτου, μέχρι ο μόνος αποδεκτός αριθμός θυμάτων στους δρόμους της χώρας μας να είναι μηδέν.»

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας, κα Ντόρα Μπακογιάννη και ο τέως Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας.

Η εκδήλωση συνέπεσε με την έναρξη της 8ης Παγκόσμιας Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας του ΟΗΕ, επιβεβαιώνοντας την ενεργή συμμετοχή του Ινστιτούτου στον παγκόσμιο διάλογο για την πρόληψη των τροχαίων συμβάντων, εδραιώνοντας τη θέση του Ινστιτούτου ως εθνικό και διεθνές σημείο αναφοράς στην Οδική Ασφάλεια.

Τον άρτιο συντονισμό της εκδήλωσης έκανε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Κώστας Παπαχλιμίντζος.

Το Ινστιτούτο θα ήθελε να ευχαριστήσει ιδιαίτερα το Παγκόσμιο Φόρουμ για τον Άνθρωπο (World Human Forum) για την αμέριστη στήριξη στη διοργάνωση και το έργο του Ινστιτούτου, τις εταιρείες The Newtons Laboratory και BNDB για τα δημιουργική συμβολή τους, την RT Deco για την παραγωγή της εκδήλωσης και την POLITIS GROUP για την προβολή μηνυμάτων Οδικής Ασφάλειας σε όλα τα διαθέσιμα digital μέσα της στην Αττική.