Καμίνια: Είχαν κλειδώσει 5χρονο σε σπίτι - Ντοκουμέντο από την σωτήρια επιχείρηση της Αστυνομίας

Με ένα απίστευτο περιστατικό ήρθαν αντιμέτωποι κάτοικοι γειτονιάς στα Καμίνια το βράδυ της Τρίτης (26/8) όταν ένα 5χρονο αγοράκι φέρεται να ήταν μόνο του σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου και μάλιστα να έχει ανέβει πάνω στα κάγκελα του μπαλκονιού.

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, ομάδα ΔΙΑΣ κατά τη διάρκεια περιπολίας που πραγματοποιούσε έλαβε κλήση για ένα ανήλικου παιδάκι που βρισκόταν σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου και πετούσε αντικείμενα στο δρόμο ενώ αναφορές κάνουν λόγο πως προσπάθησε να πηδήξει τα κάγκελα. Ωστόσο, η καίρια παρέμβαση των Αστυνομικών απέτρεψε τα χειρότερα και κατάφερε να διασφαλίσει ότι το παιδάκι παρέμεινε καλά στην υγεία του.

Καρέ καρέ η επιχείρηση της ΕΛΑΣ

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, όπου διαπίστωσαν πως πράγματι στο μπαλκόνι υπήρχε παιδάκι περίπου πέντε ετών, με την πόρτα του σπιτιού να ήταν κλειδωμένη, γεγονός που ενίσχυσε την ανησυχία τους για την ασφάλεια του παιδιού.

Μη χάνοντας χρόνο, οι αστυνομικοί σκαρφάλωσαν στο μπαλκόνι και έφτασαν στο παιδί, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα κινδύνευε να πέσει ή να τραυματιστεί. Μάλιστα, παρέμειναν στο σημείο για αρκετή ώρα μέχρι να εμφανιστεί συγγενικό πρόσωπο.

👮‍♂️ Οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. δεν δίστασαν στιγμή.

Με αποφασιστικότητα ανέβηκαν στο μπαλκόνι και έσωσαν ένα ανήλικο αγόρι που χρειαζόταν βοήθεια.

🙏 Θάρρος και ανθρωπιά σε δράση! pic.twitter.com/e7BCvqoCzW — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) August 27, 2025

«Άφηναν συστηματικό το 5χρονο μόνο του»

Περίπου σαράντα λεπτά μετά έφτασε στο σπίτι η 19χρονη αδελφή του αγοριού, η οποία ανέφερε ότι είχε αφήσει το παιδί μαζί με την 16χρονη αδελφή τους, η οποία όμως έλειπε και δεν εντοπίστηκε.

Μάλιστα, συγκλονίζουν οι αναφορές των γειτόνων που αναφέρουν πως η αφορμή για να καλέσουν εν τέλει τις Αρχές ήταν πως το ανήλικο παιδάκι είχα σκαρφαλώσει πάνω στα κάγκελα υπό τον φόβο να πέσει. Την ίδια ώρα, έγινε γνωστό πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το 5χρονο αγοράκι μένει μόνο του στο σπίτι. «Αφήνουν συστηματικά το 5χρονο μόνο του στο σπίτι», υποστηρίζουν γείτονες.

«Μας είχαν πάρει στο Παίδων με εισαγγελική εντολή», λέει η 19χρονη αδερφή του αγοριού

Η 19χρονη αδερφή μίλησε για το συμβάν στο Mega, αναφέροντας πως η οικογένειά της αντιμετωπίζει τέτοιου είδους προβλήματα. Όπως έκανε γνωστό, στο παρελθόν τα παιδιά της οικογένειας είχαν μεταφερθεί στο Παίδων μετά από εισαγγελική εντολή για τρεις μήνες.

Για τη συγκεκριμένη μέρα, υποστηρίζει πως «πετάχτηκε» για λίγο μέχρι το περίπτερο και κλείδωσε την πόρτα υπό τον φόβο να μην βγει έξω. Μάλιστα, υπογραμμίζει πως αντιλήφθηκε το λάθος της και πως έπρεπε να πάρει μαζί το μικρό παιδάκι μαζί της.

«Εγώ έφυγα και είπα στο παιδάκι να κάτσει λίγο στον καναπέ. Του είχα βάλει τηλεόραση και του λέω θα πεταχτώ λίγο μέχρι το περίπτερο να σου φέρω δυο τρία πράγματα που μου είχες ζητήσει. Αλλά επειδή φοβόμουν εγώ, μην ανοίξει την καμιά πόρτα και φύγει αναγκαστικά το κλείδωσα λίγο μέσα», εξηγεί χαρακτηριστικά η 19χρονη.

Συνεχίζοντας αναφέρει πως «δεν περίμενα ότι θα βγει στο μπαλκόνι. Δεν άργησα, 20 λεπτά έκανα και γύρισα. Ήταν και η άλλη μου αδερφή, είναι 17 είναι ανήλικη. Ήταν στο δωμάτιο και αυτό πήγε στο μπαλκόνι. Δεν περίμενα ότι θα σκαρφαλώσει στο μπαλκόνι. Του έχουμε πει να μην βγαίνει. Τώρα τον βλέπω, τα μάτια μου τα έχω δεκατέσσερα. Δεν τον αφήνω να βγει στο μπαλκόνι. Ήταν λάθος δικό μου, το παιδάκι καλύτερα θα ήταν να το είχα πάρει μαζί μου», ενώ για τον λόγο που έλειπαν οι δυο γονείς από το σπίτι σημείωσε ότι «ο μπαμπάς είναι μόνιμα στη Ζάκυνθο, η μαμά έχει φύγει για ένα έκτακτο που έγινε με ένα θείο της. Το παιδάκι είναι από άλλον πατέρα».

Κλείνοντας σε ερώτηση αν έχει επαναληφθεί αντίστοιχο περιστατικό υπογραμμίζει: «Ναι εμένα με την αδερφή μου την μεγάλη και τη μικρή, όχι τον μικρό. Αυτό έχει γίνει εδώ και πόσο καιρό πίσω, μας είχαν πάρει στο Παίδων. Ήταν νομίζω τρεις μήνες. Ήταν με εισαγγελική εντολή», αναφέρει χαρακτηριστικά.