Καμπανάκι για αυξήσεις από μεγάλη αεροπορική: «Τρελή ιδέα» οι επιπλέον δωρεάν χειραποσκευές

Η ΕasyJet χαρακτήρισε «τρελή ιδέα» τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δωρεάν επιπλέον χειραποσκευές σε όλες τις πτήσεις στην Ευρώπη, προειδοποιώντας για πιθανές αυξήσεις εισιτηρίων και καθυστερήσεις στις πτήσεις, αν η νομοθεσία περάσει.

Την προηγούμενη εβδομάδα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της παραχώρησης σε όλους τους επιβάτες του δικαιώματος να μεταφέρουν μία μικρή χειραποσκευή, επιπλέον των δωρεάν τσαντών που τοποθετούνται κάτω από το κάθισμα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕasyJet, Kenton Jarvis, τόνισε ότι το να έχουν όλοι οι επιβάτες δικαίωμα σε επιπλέον δωρεάν χειραποσκευή θα ήταν «τρελή ευρωπαϊκή νομοθεσία» και «κακό για τον καταναλωτή», σύμφωνα με άρθρο του Guardian.

Κίνδυνος καθυστερήσεων και αυξήσεων στα εισιτήρια

Στο πλαίσιο ενός νομοσχεδίου για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των επιβατών, οι ευρωβουλευτές στήριξαν την πρόταση που επιτρέπει στους επιβάτες να παίρνουν ένα «προσωπικό αντικείμενο», όπως τσάντα ή laptop, μαζί με μία χειραποσκευή έως 7 κιλά και συνολικές διαστάσεις 100 εκατοστά. Το μέγεθος αυτό είναι μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο δωρεάν είδος χειραποσκευής σε εταιρείες όπως η Ryanair.

Οι αλλαγές, που πρέπει να επικυρωθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν γίνουν νόμος, θα ισχύουν για όλους τους επιβάτες που ταξιδεύουν από ή προς αεροδρόμιο της ΕΕ με αεροπορική εταιρεία που εδρεύει στην ΕΕ, επηρεάζοντας άμεσα τις περισσότερες βραχυπρόθεσμες πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Jarvis προειδοποίησε ότι οι νέοι κανόνες πιθανόν να εφαρμοστούν σε όλο τον στόλο της easyJet, ανεξαρτήτως δικαιοδοσίας. Πρόσθεσε ότι οι πολιτικοί δεν κατανοούν πλήρως το θέμα και υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει χώρος στην καμπίνα, οπότε είναι άλλη μια τρελή ιδέα». Αν εφαρμοστεί η πρόταση, θα πρέπει να επιστρέψουμε στις εποχές που οι χειραποσκευές μεταφέρονταν στην αποθήκη του αεροσκάφους, κάτι που προκαλούσε σημαντικές καθυστερήσεις κατά την επιβίβαση.

Τα τέλη για τις αποσκευές αποτελούν μεγάλο μέρος των πάνω από 2,5 δισεκατομμυρίων λιρών ετήσιων εσόδων της ΕasyJet από επιπλέον υπηρεσίες, τα οποία θα μετακυληθούν στις τιμές των εισιτηρίων για όλους τους επιβάτες, σημείωσε ο Jarvis.

REUTERS/Albert Gea

Παράλληλα, η εταιρεία συζητά με τη Starlink το ενδεχόμενο να προσφέρει Wi-Fi στις πτήσεις της, αλλά προς το παρόν τα οικονομικά της συμφωνίας δεν το καθιστούν εφικτό.

Οι πρόσφατες δημόσιες αντιπαραθέσεις μεταξύ των CEO της Ryanair και της Starlink έδειξαν ότι η βιομηχανία παρακολουθεί στενά τέτοιες συνεργασίες.

Η ανακοίνωση των αυξημένων ζημιών της EasyJet για το τελευταίο τρίμηνο, με προ φόρων απώλειες 93 εκατ. λιρών, παρόλο που οι επιβάτες αυξήθηκαν κατά 7%, οφείλεται σε επενδύσεις σε νέες βάσεις όπως τα αεροδρόμια του Μιλάνου και της Ρώμης, όπου αρχικά οι διαδρομές είναι ζημιογόνες λόγω κανονιστικών συμφωνιών.

Ταυτόχρονα, οι κρατήσεις για τον Ιανουάριο του επόμενου έτους είναι σε επίπεδα ρεκόρ, με τους επιβάτες να ταξιδεύουν σε προορισμούς όπως Μαρόκο, Τυνησία, Πράσινο Ακρωτήριο και Γεωργία.