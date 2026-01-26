Πρώην αεροσυνοδός κατηγορείται ότι παρίστανε τον πιλότο για δωρεάν πτήσεις

Σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των πτήσεων εγείρει η περίπτωση ενός πρώην αεροσυνοδού, ο οποίος κατηγορείται ότι προσποιήθηκε τον πιλότο αεροπορικής εταιρείας και χρησιμοποίησε πλαστή ταυτότητα για να εξασφαλίσει εκατοντάδες δωρεάν πτήσεις.



Ο 33χρονος Dallas Pokornik από το Τορόντο συνελήφθη στον Παναμά και εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για την Περιφέρεια της Χαβάης, με την κατηγορία της απάτης μέσω ηλεκτρονικών επικοινωνιών.



Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι έκανε κράτηση εκατοντάδων πτήσεων με τρεις διαφορετικές αεροπορικές εταιρείες τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ισχυριζόμενος ότι ήταν πιλότος αεροπορικής εταιρείας. Κατά την κράτηση, ζήτησε καθίσματα τύπου «jump seat» στο πιλοτήριο του αεροσκάφους, παρά το γεγονός ότι δεν είναι πιλότος και δεν έχει πιστοποιητικό αεροπόρου από την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας, όπως αναφέρει η USA Today.



Το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για την Περιφέρεια της Χαβάης αρνήθηκε να κατονομάσει τις αεροπορικές εταιρείες, ενώ η έρευνα συνεχίζεται από την Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας και την Υπηρεσία Στρατιωτικών Επιθεωρητών των Ηνωμένων Πολιτειών.



Ο Pokornik αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 20 ετών, πρόστιμο έως και 250.000 δολαρίων και αποφυλάκιση υπό επιτήρηση, ανέφερε το γραφείο του εισαγγελέα.



Ο Dallas Pokornik εργάστηκε ως αεροσυνοδός για μια αεροπορική εταιρεία με έδρα το Τορόντο του Καναδά, μεταξύ Ιουλίου 2017 και Οκτωβρίου 2019, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.



Σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα, προσποιήθηκε τον πιλότο για να εξασφαλίσει δωρεάν πτήσεις από αεροπορικές εταιρείες με έδρα τη Χονολουλού, το Σικάγο και το Φορτ Γουόρθ του Τέξας.



Τα δικαστικά έγγραφα δείχνουν ότι οι θέσεις που είχε κλείσει προορίζονταν για πιλότους και αεροσυνοδούς. Έκλεισε τις θέσεις αφού σταμάτησε να εργάζεται ως αεροσυνοδός το 2019 και δεν ήταν ποτέ πιλότος, ανέφεραν οι εισαγγελείς.