Καθυστερήσεις πτήσεων στην ΕΕ: Τι αλλάζει και τι όχι για επιβάτες και αποσκευές

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε σήμερα, Τετάρτη, να κρατήσει το όριο των τριών ωρών για την αποζημίωση των επιβατών αεροπορικών καθυστερήσεων, απαντώντας με σαφήνεια στην πίεση από αρκετά κράτη-μέλη που ήθελαν να αυξηθεί το όριο στις τέσσερις ώρες ή και περισσότερες.

Το αποτέλεσμα , σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δεν είναι μια «μικρή λεπτομέρεια», αφορά αυτό που πραγματικά μετρά για τον πολίτη , πότε δικαιούσαι να πάρεις χρήματα από την αεροπορική όταν μια πτήση σε ταλαιπωρεί. Δημοσιονομικά και πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι οι ευρωβουλευτές επέλεξαν να διατηρήσουν μια πιο προστατευτική γραμμή για τους ταξιδιώτες, απέναντι σε μια τάση που ήθελε την ΕΕ να «χαλαρώνει» αυτά τα δικαιώματα.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις (ΕΕ261), αν μια πτήση καθυστερήσει πάνω από τρεις ώρες κατά την άφιξη, οι επιβάτες δικαιούνται αποζημίωση από 250 έως 600 ευρώ ανάλογα με την απόσταση. Με το σχέδιο που υποστήριζαν ορισμένα κράτη-μέλη, αυτό το όριο θα ανέβαινε στις 4 ώρες για πτήσεις μικρών αποστάσεων και ακόμη περισσότερο για άλλες, ενώ το ανώτατο ποσό θα έπεφτε στα 500 ευρώ.

Οι ευρωβουλευτές δεν έμειναν μόνο στο «ό,τι είναι σήμερα»: ψήφισαν και σειρά τροπολογιών που αφορούν:

το δικαίωμα σε ένα μικρό προσωπικό αντικείμενο και μια χειραποσκευή έως 7 κιλά χωρίς επιβάρυνση,

εγγύηση για δωρεάν επιλογή καθίσματος δίπλα σε παιδί ή άτομο με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν μαζί.

Αν και η απόφαση της Ευρωβουλής σήμερα δείχνει ξεκάθαρα ποια πλευρά υποστηρίζουν οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι, δεν αποτελεί ακόμα νόμο. Θα ακολουθήσουν μήνες διαπραγματεύσεων με τα κράτη-μέλη στην προσπάθεια να βρεθεί τελική συμφωνία στο πλαίσιο της αναθεώρησης του κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών.



Με άλλα λόγια: τα δικαιώματα των επιβατών μένουν προς το παρόν όσο ισχυρά ήταν την τελευταία δεκαετία, αλλά η διαμάχη ανάμεσα στις Βρυξέλλες και το Συμβούλιο (δηλαδή τα κράτη-μέλη) για το αν θα τα διατηρήσουν ή θα τα αποδυναμώσουν συνεχίζεται.