Εάν ταξιδεύετε συχνά με αεροπλάνο, πιθανώς να γνωρίζετε ότι μπορείτε να αλλάξετε θέση (εάν το επιλέξετε εσείς) συνήθως μέσω της ιστοσελίδας της αεροπορικής εταιρείας, είτε online πριν το check-in αλλά και στην πύλη επιβίβασης, αν φυσικά υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Όμως τι ισχύει εάν ο αεροµεταφορέας σας τοποθετήσει σε θέση κατώτερη από εκείνη για την οποία αγοράσθηκε το εισιτήριο; Τότε, είναι υποχρεωμένος να σας επιστρέψει εντός επτά ημερών, σε ρευστό, µε ηλεκτρονικό τραπεζικό έμβασμα, µε τραπεζική εντολή ή επιταγή, ή, εφόσον συμφωνήσετε ενυπογράφως µε ταξιδιωτικά κουπόνια (voucher).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα δικαιώματα των επιβατών, όπως αυτά αναγράφονται στην σελίδα της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, για το θέμα της αλλαγής θέσης (upgrade / downgrade), όπως ισχύει βάσει του κανονισμού (ΕΚ) 261/2004 που εφαρμόζει και η ΥΠΑ, δικαιούσαι τα εξής:



Υποβιβασμός θέσης (downgrade)

Αν είχες πληρώσει π.χ. Business και σε έβαλαν να καθίσεις σε Economy, τότε σε αυτή την περίπτωση δεν χάνεις τα δικαιώματά σου, ακόμα κι αν πέταξες κανονικά. Η αεροπορική εταιρεία πρέπει να σου επιστρέψει ποσοστό της τιμής του εισιτηρίου:

30% για πτήσεις έως 1.500 χλμ

50% για πτήσεις 1.500–3.500 χλμ

75% για πτήσεις άνω των 3.500 χλμ.

Η επιστροφή αφορά μόνο το σκέλος στο οποίο έγινε ο υποβιβασμός και είναι υποχρεωτική. Δηλαδή, η επιστροφή των χρημάτων γίνεται μόνο για την πτήση στην οποία ο επιβάτης τοποθετήθηκε σε κατώτερη θέση και όχι για το σύνολο της διαδρομής που περιλαμβάνεται σε ενιαίο εισιτήριο, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει δύο ή περισσότερες πτήσεις με ανταπόκριση.

Αναβάθμιση θέσης (upgrade)

Για την περίπτωση που είχες εισιτήριο σε Economy και σε έβαλαν Business (ή σε καλύτερη θέση) ισχύει το εξής: δεν μπορεί να σου ζητηθεί επιπλέον πληρωμή, ακόμα κι αν η θέση είναι ακριβότερη αφού θεωρείται καθαρά πλεονέκτημα για τον επιβάτη.

Διευκρινίζεται επίσης ότι η αλλαγή θέσης δεν ακυρώνει άλλα δικαιώματα επιβατών (π.χ. αποζημίωση λόγω καθυστέρησης ή ακύρωσης). Αν η αλλαγή έγινε χωρίς ενημέρωση ή αιτιολόγηση, δικαιούσαι να ζητήσεις γραπτώς επιστροφή χρημάτων και το ποσό επιστροφής πρέπει να καταβληθεί εντός επτά ημερών.

Τι να κάνεις αν σου συμβεί

- Κράτησε το boarding pass και το αρχικό εισιτήριο.

- Κάνε πρώτα αίτημα στην αεροπορική εταιρεία.

- Αν αρνηθούν ή καθυστερούν τότε υποβάλλεις καταγγελία στην ΥΠΑ.