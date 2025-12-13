Τι αέρα αναπνέουμε τελικά μέσα στο αεροπλάνο

Μεγάλη μελέτη αποκάλυψε τις συγκεντρώσεις υπερλεπτών σωματιδίων που εισπνέουν οι επιβάτες των αεροσκαφών.



Συγκεκριμένα, ομάδα Γάλλων ερευνητών, μεταξύ των οποίων και ερευνητές από το Université Paris Cité, κατασκεύασε ένα σύνολο οργάνων που μεταφέρθηκε αεροπορικώς μαζί με επιβάτες από το αεροδρόμιο Charles de Gaulle του Παρισιού προς ευρωπαϊκούς προορισμούς. Τα όργανα τοποθετήθηκαν σε ένα κενό κάθισμα στις μπροστινές σειρές ή στην κουζίνα του αεροσκάφους.



Τα υπερλεπτά σωματίδια είναι αόρατα και συχνά δεν ανιχνεύονται από τις συμβατικές τεχνικές παρακολούθησης και ως εκ τούτου δεν καλύπτονται από τη νομοθεσία για την ατμοσφαιρική ρύπανση.



Το 2021, το ολλανδικό Συμβούλιο Υγείας και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) υπογράμμισαν τα αυξανόμενα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα υπερλεπτά σωματίδια βλάπτουν την υγεία μας. Αυτά περιλαμβάνουν 75 μελέτες, οι περισσότερες από τις οποίες σχετίζονται με φλεγμονή των πνευμόνων, αρτηριακή πίεση και καρδιακά προβλήματα, καθώς και κινδύνους για την ανάπτυξη του εμβρύου. Ωστόσο, οι τεχνικές διαφορές μεταξύ των μελετών δεν επέτρεψαν στον ΠΟΥ να καθορίσει ένα πρότυπο. Έκτοτε, μια μελέτη σε σχεδόν 11 εκατομμύρια άτομα στις Κάτω Χώρες διαπίστωσε ότι η έκθεση σε υπερλεπτά σωματίδια για αρκετά χρόνια συνδέεται με πρόωρους θανάτους, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του πνεύμονα.



Σύμφωνα με τον Guardian, υπήρχαν και ορισμένα καλά νέα για τους επιβάτες των αεροσκαφών. Η ρύπανση από εξαιρετικά λεπτά σωματίδια στην καμπίνα ήταν πολύ χαμηλή όταν τα αεροσκάφη βρίσκονταν σε ύψος πτήσης σε σχετικά καθαρό αέρα. Στο έδαφος, ωστόσο, η κατάσταση ήταν διαφορετική.

Στη νέα μελέτη, οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις εξαιρετικά λεπτών σωματιδίων μετρήθηκαν κατά την επιβίβαση των επιβατών και κατά την τροχοδρόμηση των αεροσκαφών. Κατά μέσο όρο, τα επίπεδα ήταν υπερδιπλάσια από αυτά που ο ΟΗΕ ορίζει ως υψηλά. Ο μολυσμένος αέρας απομακρυνόταν σταδιακά από την καμπίνα μετά την απογείωση, αλλά αυξανόταν ξανά κατά την προσέγγιση για προσγείωση, πιθανώς λόγω των υψηλών συγκεντρώσεων κοντά στις διαδρομές πτήσης και κάτω από τον άνεμο από τα αεροδρόμια. Αυτό το μοτίβο παρατηρήθηκε και στα αεροδρόμια προορισμού.



Παρόμοια ήταν η εικόνα για τον μαύρο άνθρακα ή τα σωματίδια αιθάλης. Αυτά ήταν επίσης υψηλότερα όταν το αεροσκάφος βρισκόταν σε αεροδρόμιο.



Αυτό αποτελεί σοβαρό πρόβλημα, δεδομένου ότι, σε παγκόσμιο επίπεδο, ο αριθμός των επιβατών αεροπορικών μεταφορών αναμένεται να ξεπεράσει τα 5 δισεκατομμύρια φέτος για πρώτη φορά. Τα αεροσκάφη παραμένουν σχετικά ρυπογόνα, με ελάχιστους ελέγχους σε σύγκριση με την οδική κυκλοφορία και τη βιομηχανία.



Μια ξεχωριστή ανασκόπηση μελετών για την υγεία διαπίστωσε έλλειψη έρευνας σχετικά με τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που εισπνέουν περισσότερα από 2 εκατομμύρια πολίτες και στρατιωτικό προσωπικό που εργάζονται σε αεροδρόμια σε όλο τον κόσμο.



Τα εξαιρετικά λεπτά σωματίδια από το αεροδρόμιο Charles de Gaulle μπορούσαν να ανιχνευθούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 5 χλμ. Στο Λονδίνο, τα εξαιρετικά λεπτά σωματίδια από το αεροδρόμιο Heathrow μπορούσαν να ανιχνευθούν σε ολόκληρη τη δυτική και κεντρική περιοχή του Λονδίνου, πράγμα που σημαίνει ότι εισπνέονται από εκατομμύρια ανθρώπους.