Καραβάτου - Φερεντίνος: Η διαφήμιση με τα ερωτικά υπονοούμενα φουντώνει τις φήμες για τη σχέση τους

Όχι, η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος δεν πρωταγωνιστούν στην ταινία «Αόρατος εραστής» ως άλλοι Ντέμι Μουρ και Πάτρικ Σουέιζι, ένα διαφημιστικό είπαν να κάνουν για γνωστό πολυκατάστημα παιχνιδιών εν όψει Πάσχα και έγινε κακός χαμός, από αυτόν που γίνεται πάντα στην Ελλάδα.

Από τον Νοέμβριο του 2024 ο FLASH σας είχε αποκαλύψει τη σχέση των δύο παρουσιαστών που έχουν καταφέρει να την κρατούν καλά κρυμμένη, αλλά με αυτή τη διαφήμιση είναι κάπως σαν να την πρόδωσαν!

Σπληνάντερο κι αγάπη

Στο σποτάκι (που είναι πιστή αντιγραφή της σκηνής που είδαμε στην ταινία και με το ίδιο soundtrack, το τραγούδι «Unchained Melody» των Righteous Brothers από το μακρινό 1955) βλέπουμε την Κατερίνα να φτιάχνει κάτι με τα χέρια και το μυαλό μας πάει στη σκηνή της ταινίας του ’90 όπου η πρωταγωνίστρια «παίζει» με τον πηλό και πίσω της κάθεται το φάντασμα του πεθαμένου άντρα της.

Στην προκειμένη περίπτωση πίσω της κολλητά πάει και κάθεται ο Χρήστος και όλο υπονοούμενο και ερωτική διάθεση της λέει: «Δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ, σκεφτόμουν αυτό που κάνεις, αλήθεια λέω». Αρχίζουν να χαμογελάνε σαν ερωτευμένα πιτσουνάκια της παίρνει τα χέρια και ξεκινούν να φτιάχνουν μαζί το κοκορέτσι απλώνοντας με ρυθμό και σέξι διάθεση το εντεράκι στο κοκορέτσι! Γελάνε, παίζουν, δείχνουν την εικόνα ενός ζευγαριού που περνά καλά με την Καραβάτου να λέει: «Χρήστο σταμάτα, δεν θα μου μείνει άντερο».

Προκάλεσαν αίσθηση

Το σποτ κατάφερε μέσα σε ελάχιστα λεπτά να γίνει talk of the Internet με το κοινό να είναι ξανά διχασμένο για το αποτέλεσμα, την αισθητική του, το εάν είναι πρέπον να διαφημίζεις έτσι ένα κατάστημα παιχνιδιών.

Διαφήμιση που σοκάρει, κρύο χιούμορ, σαχλά υπονοούμενα, εκμετάλλευση της προσωπικής τους ζωής, όλα τα παραπάνω ή τίποτα από τα παραπάνω, το θέμα είναι πως το ραδιοφωνικό δίδυμο έκανε αίσθηση με το σποτ που παρουσίασε και υπό αυτό το πρίσμα το λες και επιτυχία!