Καραβάτου: Μονοψήφια τα νούμερα στην πρεμιέρα «Προκλητική και άκομψη η ευτυχία των συνεργατών»

Δηλώσεις στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών έκανε η Κατερίνα Καραβάτου ύστερα από την πρεμιέρα της, το Σάββατο 31 Ιανουαρίου και μίλησε για την Ελένη Τσολάκη αλλά και για το πώς ένιωσε η ίδια επιστρέφοντας στο γνώριμο για εκείνη πλατό.

«Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Δόξα σοι ο Θεός. Πάντα έχω άγχος. Εννοείται. Νομίζω ότι πήγε πολύ καλά. Αισθάνθηκα πολύ ζεστά, πολύ όμορφα. Με τους περισσότερους έχω συνεργαστεί. Είναι μια καινούργια αρχή. Έχουν περάσει μέρες, αλλά επειδή η σχέση μας έτσι είναι πολύ ζεστή και πολύ ιδιαίτερη, ήταν πολύ όμορφο που ξαναβρεθήκαμε.

Η Ελένη Τσολάκη, το έχω ξαναδηλώσει και στο παρελθόν, είναι άνθρωπος που εκτιμώ πάρα πολύ. Και δεν θέλω να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία σύγκρισης γιατί δεν είναι σωστό» είπε χαρακτηριστικά.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή σχολίασε την επανεμφάνιση της Κατερίνας Καραβάτου λέγοντας: «Συζητήθηκε πριν καν εμφανιστεί και νομίζω ότι είναι άδικο για την Κατερίνα. Είχαν δημιουργηθεί τόσο υψηλές προσδοκίες με τη λογική της αντικατάστασης, που άμα τη εμφανίσει, βλέποντας τα νούμερα όλοι την περίμεναν στη γωνία να συγκρίνουν την πρεμιέρα της με εκείνην της Ελένης. Αν πήγε καλά ή δεν πήγε, αν έπεισε το κοινό.

Είναι άδικο στη λογική ότι, και μόνο που βρέθηκε εκεί στη θέση, αντικαθιστώντας την Ελένη Τσολάκη, την έβαλε σε μία σύγκριση. «Τελικά κατάφερε να ξεπεράσει την προηγούμενη εκπομπή; Δεν τα κατάφερε;». Ενώ ουσιαστικά θα έπρεπε καθένας να προσπαθεί να κάνει τη δική του απόπειρα».

«Το αποτέλεσμα με βάση τα νούμερα τηλεθέασης δείχνει ότι δεν τα κατάφερε. Η Ελένη είχε κάνει μεγαλύτερα ποσοστά τηλεθέασης. Το πρώτο διάστημα είχε πάει καλύτερα. Αυτό που προσπάθησε η Κατερίνα να αποφύγει, να πάει μεσημέρι για να μην συγκριθεί με την Τσολάκη, δεν συνέβη τελικά. Ήξερε ότι θα υπάρξει αυτή η σύγκριση. Εγώ είδα στον αέρα μία Κατερίνα Καραβάτου ενοχική. Βγάζει μια ενοχή που δεν θα έπρεπε να έχει. Είχε ένα μόνιμο άγχος να δείξει ότι είναι μια δεμένη ομάδα» συμπλήρωσε η Τίνα Μεσσαροπούλου.

Ο Ετεοκλής Παύλου μέσα από την εκπομπή «Breakfast @Star» δήλωσε: «Θα μείνω λίγο στους συνεργάτες, θα έπρεπε να είναι λίγο πιο συγκρατημένοι στο καλωσόρισμα. Καταλαβαίνω την ευτυχία, αλλά είναι προκλητικό. Το θεωρώ άκομψο, μέχρι τώρα σχολιάζαμε το σταθμό για το πώς το χειρίστηκε και τώρα βλέπουμε κάτι άκομψο στην συμπεριφορά των συνεργατών».

Τα νούμερα τηλεθέασης

31η Ιανουαρίου / Δυναμικό κοινό

ALPHA: Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 18,3 %

MEGA Χαμογέλα και πάλι 12,1 %

ΣΚΑΪ: Δεκατιανοί 10,6%

ΑΝΤ1: Σαββατοκύριακο Παρέα 9,7 %

OPEN Ραντεβού το ΣΚ 3,6 %

ΕΡΤ1: Καλημέρα είπαμε; 3,9 %

Γενικό σύνολο

ALPHA: Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 21,7 %

MEGA Χαμογέλα και πάλι 11,4 %

ΣΚΑΪ: Δεκατιανοί 13,4 %

ΑΝΤ1: Σαββατοκύριακο Παρέα 8,3 %

OPEN Ραντεβού το ΣΚ 4,6 %

ΕΡΤ1: Καλημέρα είπαμε; 4,4 %

1η Φεβρουαρίου / Δυναμικό κοινό

ALPHA: Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 17,9%

MEGA Χαμογέλα και πάλι 11%

ΣΚΑΪ: Δεκατιανοί 10,2%

ΑΝΤ1: Σαββατοκύριακο Παρέα 7,1%

OPEN Ραντεβού το ΣΚ 4%

ΕΡΤ1: Καλημέρα είπαμε; 2,7%

Γενικό σύνολο

ALPHA: Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 22,2%

ΣΚΑΪ: Δεκατιανοί 12%

MEGA: Χαμογέλα και πάλι 10,5%

ΑΝΤ1: Σαββατοκύριακο Παρέα 7,5%

OPEN: Ραντεβού το ΣΚ 4%

ΕΡΤ1: Καλημέρα είπαμε; 2,6%