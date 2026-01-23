Κατερίνα Καραβάτου: «Σαββατοκύριακο παρέα» - Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1

Δεν το λες και πολύ καλό κάρμα το να ξεκινάς μια νέα εκπομπή, όλο κέφι, χαρά και δημιουργικότητα, όμως να πατάς κυριολεκτικά πάνω στο… κουφάρι μιας άλλης που κόπηκε ξαφνικά και χωρίς να παλέψει κανείς γι’ αυτήν! Αναφερόμαστε στο νέο εγχείρημα του ΑΝΤ1, το «Σαββατοκύριακο παρέα» με την Κατερίνα Καραβάτου που έρχεται να καλύψει το κενό που άφησε στο πρόγραμμα το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» που μέχρι τον Δεκέμβριο παρουσίαζε η Ελένη Τσολάκη!

Η σύνθεση της εκπομπής

Η Καραβάτου καλείται -χωρίς να φταίει- να φέρει εις πέρας το βαρύ έργο της αναπλήρωσης της πολύπαθης πρωινής ζώνης του ΣΚ του ΑΝΤ1 (κάθε χρόνο αλλάζει εκπομπή, φέτος το τερμάτισε και αλλάζει δύο μέσα στην ίδια σεζόν) και κάπως έτσι κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 31 Ιανουαρίου με σχεδόν την ίδια σύνθεση! Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού λέει χαρακτηριστικά: «Τα Σαββατοκύριακα μπαίνουμε σε mood… παρέας. Είναι οι ημέρες που βλέπουμε φίλους, μιλάμε για όσα έγιναν, όσα έρχονται, όσα μας αφορούν, και μοιραζόμαστε στιγμές που μας φέρνουν πιο κοντά. Γιατί οι δύο τελευταίες ημέρες της εβδομάδας, είναι ο δικός μας χρόνος για ανάσα, επικοινωνία, μοίρασμα και, κυρίως, για συντροφιά.

Από το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, και κάθε Σαββατοκύριακο στις 08:50, η αυθεντικά επικοινωνιακή Κατερίνα Καραβάτου και το «Σαββατοκύριακο παρέα» έρχονται με όλα τα highlights της εβδομάδας, αλλά και όλα αυτά που θα γίνουν το απόλυτο talk of the week. Η εκπομπή θα αγγίζει τα σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας με αισιοδοξία και κοινωνική ευαισθησία, θα «βουτάει» στα πιο καυτά νέα της showbiz, θα συναντά αγαπημένα πρόσωπα και μέσα από ειδικές στήλες και ενότητες, θα μας ταξιδεύει με φαντασία, σύγχρονη ματιά και χιουμοριστική διάθεση.

Με έντονη διάδραση, ανοιχτή επικοινωνία και ενεργή συμμετοχή από τους τηλεθεατές, τόσο μέσα από live παρεμβάσεις όσο και μέσω ψηφιακών μέσων, το «Σαββατοκύριακο παρέα» ανοίγει διάλογο, δημιουργώντας μια ουσιαστική σύνδεση με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Μαζί με την Κατερίνα, στο πάνελ της εκπομπής, θα βρίσκονται οι: Πέτρος Κωστόπουλος, Αφροδίτη Γραμμέλη, Νίκος Μισίρης, Μαρία Αντωνά και Λευτέρης Κουμαντάκης, μια ομάδα με άποψη και λόγο. Στην κουζίνα, ο σεφ Χρήστος Μοίρας, θα δημιουργεί πιάτα που ευφραίνουν τον ουρανίσκο και την καρδιά».