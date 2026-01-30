Η Μαρία Αντωνά είχε γενέθλια και αποφάσισε να βγάλει τον αγαπημένο της, Γιώργο Λιάγκα, και την παρέα τους για ποτό στο νυχτερινό μαγαζί όπου εμφανίζονται η Έλενα Παπαρίζου και ο Τάκης Ζαχαράτος.

Μαρία Αντώνα: Γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον Γιώργο Λιάγκα στην Παπαρίζου και στον Ζαχαράτο



Η δημοσιογράφος έσβησε τα κεράκια της τούρτας της ακούγοντας του δύο καλλιτέχνες να της τραγουδούν το «Happy birthday»! pic.twitter.com/AnevTEj6kL — Flash.gr (@flashgrofficial) January 30, 2026

Χωρίς φιλί

Μαζί τους στο τραπέζι βρίσκονταν κάποιοι συνεργάτες από το «Πρωινό», ο Πάνος Κατσαρίδης και η Δέσποινα Καμπούρη, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και ο Πάνος Καλίδης μαζί με τη σύζυγό του, Λεάννα Μάρκογλου.

φωτογραφία Instagram

Κάποια στιγμή Παπαρίζου και Ζαχαράτος άρχισαν να τραγουδούν το «Happy birthday» με την Αντωνά να σβήνει, όλο χαρά, τα κεράκια της σοκολατένιας τούρτας της. Φιλί πάντως με τον Λιάγκα δεν αντάλλαξαν εκείνη ακριβώς τη στιγμή, όπως είδαμε στο βίντεο του Κατσαρίδη.

φωτογραφία NDP

Επιστροφή στην TV

Η Μαρία Αντωνά επιστρέφει στα τηλεοπτικά μας δρώμενα αυτό το Σάββατο 31 Ιανουαρίου στο πλευρό της Κατερίνας Καραβάτου με την εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» στον ΑΝΤ1. Στόχος του καναλιού είναι να καταφέρουν να επαναλάβουν την καλοκαιρινή επιτυχία και να αναστήσουν την πρωινή ζώνη του ΣΚ που δεν τα πήγε και πολύ καλά όταν στο α’ μισό της σεζόν το τιμόνι βρισκόταν στα χέρια της Ελένης Τσολάκη.

Στη συγκεκριμένη εκπομπή η Αντωνά θα αναλάβει και πάλι να κάνει συνεντεύξεις με πρόσωπα της επικαιρότητας. Μάλιστα ένα από τα πρώτα άτομα που θα δούμε να παρελαύνουν στην εκπομπή είναι η Έλενα Χριστοπούλου.