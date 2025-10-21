«Καρφί» Χατζηδάκη για Κωνσταντοπούλου: «Μη με ρωτάτε για τον Τσίπρα, θα αποχωρήσω»

Για τον Αλέξη Τσίπρα ρωτήθηκε, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου «κάρφωσε» ο Κωστής Χατζηδάκης.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έριξε το... καρφί για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, όταν ρωτήθηκε για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, καλεσμένος σε τηλεοπτική εκπομπή του ΣΚΑΪ.



Ερωτηθείς για το αν θα διαβάσει την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και κληθείς να σχολιάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, ο Κωστής Χατζηδάκης απάντησε: «Μην με ρωτάτε για τον κύριο Τσίπρα, διότι θα αποχωρήσω» και ξέσπασε σε γέλια.



«Αποχωρήστε», του απάντησαν επίσης σε χιουμοριστικό τόνο οι παρουσιαστές της εκπομπής, Γιάννης Ντζούνος και Χρήστος Κούτρας.



Ο Κωστής Χατζηδάκης συμπλήρωσε -ρίχνοντας «μπηχτή» για την αποχώρηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου από την εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη: «Εδώ στον σταθμό έχετε παράδοση, να την σεβαστούμε. Όταν ρωτάει κάποιος δημοσιογράφος για τον κύριο Τσίπρα, αποχωρεί ο συνεντευξιαζόμενος», με τους παρουσιαστές να του απαντούν: «Μόνο η κυρία Κωνσταντοπούλου το έκανε».



Σχολιάζοντας πάντως το ενδεχόμενο επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είπε: «Δικαίωμά του να κατέβει. Τον καταψήφισαν οι Έλληνες. Δεν διαλέγουμε τους αντιπάλους μας. Βασικός μας αντίπαλος είναι η ακρίβεια».