«Καρφί» Μητσοτάκη για Σαμαρά: «Θυμάμαι πολύ καλά το '93....»

Το κυοφορούμενο κόμμα Σαμαρά αποτελεί έστω και ανομολόγητα το πιο hot θέμα συζήτησης στα «γαλάζια» υπό τη ευρεία έννοια πηγαδάκια, όχι μόνο στις συζητήσεις βουλευτών και πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας αλλά και σε στελέχη, που τηρούν έως τώρα διακριτικές αποστάσεις από την Πειραιώς.

Με τον πρώην πρωθυπουργό να κλιμακώνει τις τελευταίες εβδομάδες την πολεμική του κατά του Μεγάρου Μαξίμου, στο κυβερνών κόμμα καταστρώνουν ήδη τη στρατηγική τους έναντι ενός πολιτικού αντιπάλου με αρκετές ιδιομορφίες για το κυβερνών κόμμα.

Ως έμμεση, όσο και προειδοποιητική τροχιοδεικτική βολή προς την πλευρά του Μεσσήνιου πολιτικού μπορεί να εκληφθεί και η προ ολίγων ωρών αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από την Εύβοια ότι «είναι για μένα μεγάλη τιμή να μπορώ να συνδέω το όνομά μου με σημαντικά έργα υποδομής της Εύβοιας, γιατί θυμάμαι πολύ καλά τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, το καλοκαίρι -αν δεν κάνω λάθος- του 1993, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση, έτσι όπως έπεσε, να εγκαινιάζει τη γέφυρα της Χαλκίδας».

Όπως σας έχει ενημερώσει εγκαίρως ο FLASH μία από τις βασικές επιδιώξεις της Νέας Δημοκρατίας – όταν ανακοινωθεί το κόμμα Σαμαρά – θα είναι να υπογραμμισθεί η συνειδητή του επιδίωξη να ζημιωθεί το κυβερνών κόμμα, ώστε να δημιουργηθεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ψυχική και συναισθηματική απόσταση ανάμεσα στο γαλάζιο πολιτικό προσωπικό και τον πρώην πρωθυπουργό.

Είναι σαφές, ωστόσο, ότι το Μέγαρο Μαξίμου δεν επιθυμεί να μετατρέψει τον Αντώνη Σαμαρά σε βασικό πολιτικό του αντίπαλο και επισημαίνει σε χαμηλούς είναι η αλήθεια τόνους μέχρι τώρα ότι τα κόμματα θα πρέπει να εδράζονται σε μείζονα πολιτικά ζητούμενα και όχι σε προσωπικές πικρίες.