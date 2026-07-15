Μητσοτάκης: Συνεδριάζει την Πέμπτη το κυβερνητικό συμβούλιο οικονομικής πολιτικής
Δύο σημαντικές υποχρεώσεις περιλαμβάνει το αυριανό πρόγραμμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με επίκεντρο την οικονομία και την καινοτομία.
Το κυβερνητικό συμβούλιο οικονομικής πολιτικής θα συνεδριάσει αύριο, Πέμπτη 19 Ιουλίου, στις 12:00, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Στο επίκεντρο της συνεδρίασης αναμένεται να βρεθούν ζητήματα οικονομικής πολιτικής και οι κυβερνητικές προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο.
Συζήτηση με τον Hemant Taneja στην Πνύκα
Το βράδυ, στις 20:15, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον Hemant Taneja, Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας General Catalyst, στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώνει η Endeavor Greece στην Πνύκα.
Η συζήτηση αναμένεται να επικεντρωθεί στις επενδύσεις, την τεχνολογία, την επιχειρηματικότητα και τις προοπτικές ανάπτυξης του οικοσυστήματος καινοτομίας.