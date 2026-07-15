Μητσοτάκης για Μάρω Κοντού: «Θα τη θυμόμαστε όλοι με σεβασμό, τρυφερότητα και αγάπη»

«Με συγκίνηση αποχαιρετούμε τη Μάρω Κοντού. Μια σπουδαία κυρία της ”Χρυσής Εποχής” του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, που ξεχώρισε με το πλούσιο ταλέντο και την απαράμιλλη γοητεία της» αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τον θάνατο της Μάρως Κοντού.

«Επί δεκαετίες υπηρέτησε την υποκριτική. Με την ίδια συνέπεια ωστόσο, συμμετείχε και στα κοινά, έχοντας διατελέσει βουλευτής της παράταξής μας όπως και δημοτική σύμβουλος Αθηναίων. Θα τη θυμόμαστε όλοι με σεβασμό, τρυφερότητα και αγάπη» συμπληρώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους δικούς της ανθρώπους.

Ολόκληρη η ανάρτηση Μητσοτάκη

«Με συγκίνηση αποχαιρετούμε τη Μάρω Κοντού. Μια σπουδαία κυρία της «Χρυσής Εποχής» του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, που ξεχώρισε με το πλούσιο ταλέντο και την απαράμιλλη γοητεία της.



Επί δεκαετίες υπηρέτησε την υποκριτική. Με την ίδια συνέπεια ωστόσο, συμμετείχε και στα κοινά, έχοντας διατελέσει βουλευτής της παράταξής μας όπως και δημοτική σύμβουλος Αθηναίων. Θα τη θυμόμαστε όλοι με σεβασμό, τρυφερότητα και αγάπη.



Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους δικούς της ανθρώπους.»